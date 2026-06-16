Colin Farrell, de vuelta con 'Sugar': "Me decanto por un personaje cuando siento una curiosidad difícil de definir"

En un primer momento, 'Sugar' (segunda temporada en Apple TV desde el viernes, día 19) parecía una serie bastante reconocible, de sabores clásicos; un homenaje al 'noir' angelino con Colin Farrell como detective privado que destapa una conspiración mientras busca a la nieta desaparecida de un productor de cine. Pero no, 'Sugar' no era una historia detectivesca plegada a buenas fórmulas, sino un relato de ciencia ficción encubierto. John Sugar proviene de otro planeta y no, no es el único visitante, no al menos hasta una segunda temporada que lo deja solo ante un nuevo caso y la amenaza humana. Hablamos con Farrell sobre esta sorprendente serie, su aire de fábula sobre la inmigración y el resto de su carrera en series.

¿En qué momento del proceso conoció el giro de 'Sugar'?

Bueno, lo sabía desde el piloto, porque inicialmente la revelación de la verdadera forma de Sugar estaba en el primer episodio de la primera temporada. Era así como se cerraba. Luego se decidió hacer de forma más gradual. No recuerdo exactamente los motivos, pero creo que fue algo así como que era mejor establecer primero el personaje en términos dramáticos y después ir dando pistas sobre su naturaleza.

En la nueva temporada sabremos más sobre la misma.

Exploramos un poco más la mitología, así es. Cómo llegaron los suyos aquí, por ejemplo. A través de Peg, personaje interpretado por Laura San Giacomo, y sus 'flashbacks', sabremos qué significa ser el primero de una raza en un planeta extraño. Es agradable poder movernos en esa mitología abiertamente, sin la carga de tener que mantenerlo todo en secreto, de tener que guardar ninguna revelación.

¿Cómo describiría el arco de John Sugar esta temporada? Cuando nos reencontramos con el personaje, no tiene una red de apoyo, lo que marca una diferencia y aumenta los riesgos de su misión de observación.

Está lidiando con una clase de soledad que no había conocido hasta ahora. En la primera temporada, en otros tiempos, se ha sentido solo por la desaparición de su hermana y por no haber logrado una respuesta sobre ese trauma, pero al menos tenía a los suyos. Tenía a [su agente] Ruby [Kirby Howell-Baptiste], a [su amigo traidor] Henry Thorpe [Jason Butler Harner], algunos otros miembros de la policía y la sociedad… Ahora se ha ido todo el mundo. Es el único miembro de su especie que sigue en el planeta.

Esta vulnerabilidad, sin embargo, lo acerca rápidamente a otras vidas.

Particularmente a Charlotte, el personaje de Laura Donnelly, con el que tiene una relación como no ha tenido con otro ser humano. [El nuevo 'showrunner'] Sam Catlin ha sabido honrar al personaje y a la vez llevarlo en una dirección totalmente diferente.

Hasta la fecha ha sido realmente selectivo con sus proyectos de series. ¿Qué es lo que suele convencerlo de aceptar el trabajo? ¿El personaje, los creadores, los directores? ¿Un poco de todo?

Un poco de todo, pero muy en concreto, el personaje, si le soy sincero. Al fin y al cabo, he de ponerme en su pellejo durante un montón de horas. En el momento en que leo los guiones, veo algo con lo que me identifico, o que me intriga… Aparece una curiosidad difícil de definir y te ves arrastrado a ese trabajo. Es algo orgánico.

El paisaje televisivo ha cambiado mucho desde sus días en 'Ballykissangel', serie irlandesa de los 90 en la que tuvo uno de sus primeros papeles consistentes. Ahora hay producciones serializadas tan ambiciosas como una gran producción de cine. Ahí queda 'La sangre helada', en la que el director Andrew Haigh se empeñó en rodar a 600 millas del Polo Norte.

Esa ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en los últimos 25 años. Acabamos llegando al paralelo 84º Norte; según me dijeron, la latitud más alta a la que haya llegado una serie de televisión. Estuvimos cuatro o cinco semanas metidos en barcos mientras rodábamos entre los témpanos de hielo. Fue algo increíble.

No sé si jugar en el marco del 'noir' era parte del atractivo de 'Sugar'. Podríamos decir que la segunda temporada de 'True detective' era 'neo-noir', pero aquí se remite más al periodo clásico de los 40 y 50.

La respuesta es sí y no. Estéticamente hablando, 'Sugar' tiene esos elementos antiguos. También su coche o su soledad son un poco de otro tiempo. Pero, a la vez, el personaje es muy diferente a los viejos detectives privados: no es un tipo duro y cínico, sino una criatura optimista. Eso es algo esencial de su personalidad. Ray Velcoro, de 'True detective', era más parecido a los detectives clásicos, alguien endurecido por el mundo y con una perspectiva de las cosas mucho más nihilista.

Personalmente, me encanta que Sugar sea semejante cinéfilo. ¿Le ayudó ese aspecto a colarse en el personaje?

Es enternecedor que adore el género negro de esa manera. Es uno de sus pequeños secretos. Vi muchas películas 'noir' antes de empezar a rodar la primera temporada. No era algo esencial, pero me apetecía sumergirme en esas aguas. Y sin darme cuenta, cada día me llevaba al rodaje cosas que veía y las convertía en parte del guiso. Después, uno de nuestros montadores, Fernando Stutz, que opera desde Río de Janeiro, tuvo la feliz idea de incluir estos clips de películas en la serie. No era algo que estuviera en la serie desde el principio. No estaba en el guion ni se comentó mientras rodábamos. Era fantástico para reflejar en qué punto emocional o psicológico se encuentra Sugar en cada momento. Se convirtió en parte esencial del lenguaje de la serie. A veces nos olvidamos del papel importantísimo que juegan los montadores en el resultado final de una serie o película.

'E.T. El extraterrestre' se lee a menudo como una fábula sobre la inmigración. ¿Cree que 'Sugar' admite también esa lectura?

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Desde luego que sí, porque estamos hablando de un 'outsider' que trata de entender el mundo nuevo donde se encuentra ahora mismo. En esta segunda temporada, Jin Ha y Raymond Lee hacen un trabajo estupendo como dos hermanos inmigrantes que se mudan de Corea a Los Ángeles en busca de una vida mejor. Es decir, la idea se explora no solo a través de Sugar, sino del viaje de los hermanos Moon y de la honestidad emocional de este par de actores.