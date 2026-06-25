Sacrificios y presión en la fábrica de estrellas del k-pop: "Gestionan su canto y su baile, pero también su apariencia y comportamiento"

Durante la última década, el k-pop ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente surcoreano para convertirse en una de las industrias culturales más influyentes del planeta. Sus grupos encabezan listas de éxitos, llenan estadios y movilizan a millones de seguidores en todo el mundo. Este 26 y 27 de junio, el grupo BTS llenará dos estadios Riyadh Metropolitano en Madrid. La banda se convirtió en el primer grupo de K-pop en ganar un premio en los Billboard Music Awards (en 2017) y en liderar la prestigiosa lista Hot 100 de Billboard (en 2020).

A su vez, el festival de música coreana Music Bank World Tour llegará al Estadi Olímpic de Barcelona el próximo 12 de septiembre con actuaciones de grupos como Ateez, Enhypen, Nmixx, xikers y Nct Wish. Otro de los grupos más importantes dentro del k-pop es Blackpink, que se convirtió en la primera banda de k-pop en actuar en el festival Coachella y, el pasado 9 de agosto de 2025, agotó las 50.000 entradas del Estadi Olímpic de Barcelona. Sin embargo, detrás de la imagen de perfección y éxito que proyectan sus estrellas existe una compleja maquinaria empresarial oculta.

El libro 'K-pop idols. Cómo se fabrica un género global' (Malpaso), del cineasta y periodista Hark Joon Lee y el profesor Dal Yong Jin, se adentra en los entresijos de este modelo de producción cultural para analizar cómo las agencias de entretenimiento surcoreanas transforman a jóvenes aspirantes en productos globales. Las compañías han diseñado un sistema de formación de los llamados 'idols' en canto, baile, idiomas y modales con el objetivo de fabricar grupos perfectos y listos para consumir a través exigencias, sacrificios, mucha presión y dinámicas de poder para transformarlos en las estrellas que el público desea.

La investigación empezó cuando Lee, que cubría temas relacionados con los derechos humanos de los desertores norcoreanos en un periódico, quedó sorprendido por la perfección en las respuestas de algunas entrevistas televisivas de artistas de k-pop. "A pesar de su juventud, parecía que no había ninguna debilidad ni vacilación en lo que decían. De repente empecé a preguntarme cómo era posible. ¿Era esa perfección un talento natural o el resultado de años de entrenamiento y una gestión minuciosa?", explica el periodista. Al profundizar en el tema, descubrió que detrás de ese impecable discurso había largas horas de práctica, evaluaciones constantes y una competencia feroz. "Al principio pensaba que los 'idols' eran simplemente productos fabricados por sus empresas. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que también eran jóvenes que habían elegido hacer enormes sacrificios para perseguir sus propios sueños", asegura.

Blackpink, en el Estadi Olímpic de Barcelona, el pasado agosto / YG Entertainment / EPC

Entrenamientos estrictos

Las grandes agencias de entretenimiento surcoreanas reclutan y entrenan durante años a cientos de jóvenes aspirantes antes de seleccionar a unos pocos para debutar como 'idols'. Estas compañías controlan todos los aspectos de la carrera artística, desde la formación hasta la promoción internacional, a través de un proceso competitivo y exigente que convierte a los jóvenes artistas en mercancías culturales, productos diseñados, gestionados y comercializados dentro de una lógica empresarial. "Un aprendiz empieza a ser visto como un activo de la empresa desde el momento en que esta comienza a invertir en él una cantidad considerable de tiempo, dinero y personal. Gestionan su canto y su baile, pero también su apariencia, su comportamiento, su forma de hablar y su imagen pública. Sus posibilidades de debutar y su potencial comercial son evaluados constantemente", comenta Lee.

De esta manera, los intérpretes acaban sometiéndose a estrictos entrenamientos físicos y artísticos, teniendo que hacer sacrificios personales y enfrentándose a fuertes presiones. Esto genera un dilema ético. Para el autor, "ser considerado un activo económico es muy diferente a perder los derechos como ser humano". "Una empresa puede esperar razonablemente obtener un retorno de su inversión, pero no tiene derecho a controlar unilateralmente las emociones, la vida privada y el futuro de una persona", manifiesta. De hecho, según Lee, el entrenamiento de un 'idol' "se parece más al de un atleta de élite que al de un músico tradicional". Esto no quiere decir que todo entrenamiento de artistas se deba calificar como un abuso, ya que convertirse en un artista de ese calibre también implica una preparación exigente. Pero, en el caso de algunas agencias coreanas, "se trata claramente de explotación cuando una empresa utiliza el deseo de una persona joven de convertirse en estrella para exigir sacrificios que van más allá de lo que aceptó de manera consciente y libre".

Presión psicológica y estética

Para poder investigar sobre el tema con profundidad, el periodista se infiltró hace 15 años en el grupo de 'idols' femenino Nine Muses y decidió grabar un documental sobre su transformación en estrellas. "A medida que avanzaba la grabación, vi que una competencia feroz se repetía cada día", explica el autor sobre ese proceso. "Por mucho que las integrantes trabajaran, la mayoría de las decisiones importantes eran tomadas por la empresa, y ellas tenían muy poco control sobre sus propios futuros", recuerda. "Comprendí que no estaba filmando una simple historia de éxito. Estaba documentando a jóvenes que intentaban sobrevivir dentro de un enorme sistema industrial", expone.

Además de los sacrificios físicos, estos jóvenes artistas se enfrentan a una gran presión psicológica. Según Lee, muchos 'idols' viven con el miedo permanente a ser olvidados o reemplazados, intensificado por las críticas que reciben en las redes sociales. A ello se suma el control constante del aspecto y la estética de los jóvenes artistas: "Su apariencia no se considera algo separado de la música. Se entiende como una parte importante de su actuación y de su imagen pública". Una presión estética que es cada vez más fuerte para los hombres, pero que es extremadamente pesada para las mujeres, "quienes son juzgadas no solo por su apariencia, sino también por su edad y su comportamiento".

Los fans de BTS portan paraguas con la imagen de los miembros del grupo de K-pop BTS / JUNG YEON-JE / AFP

Las muertes de los artistas de k-pop Jonghyun (en 2017), Sulli (2019), Goo Hara (2019) y Moonbin (2023) abrieron además un debate sin precedentes sobre la salud mental, la presión extrema y el ciberacoso dentro de la industria. Desde entonces, más agencias han incorporado servicios de apoyo psicológico, periodos de descanso por motivos de salud y medidas legales contra los comentarios maliciosos y el acoso en línea. También se han revisado algunos contratos considerados abusivos y se han reforzado las restricciones sobre el trabajo nocturno de menores.

La formación de los 'idols' también implica entrenamiento en comportamiento, comunicación pública, idiomas y personalidad mediática, para crear figuras vendibles capaces de atraer audiencias internacionales. De esta manera, ese mismo sistema ha convertido al k-pop en una de las herramientas de poder blando más eficaces de Corea del Sur. Millones de fans se interesan hoy por el idioma coreano, la gastronomía y la cultura del país gracias a la música. "Esto no fue una estrategia diseñada por el gobierno desde el principio. Creo que surgió de manera natural y algo inesperada. Más tarde, el gobierno surcoreano reconoció esa influencia y comenzó a utilizarla en la diplomacia pública y en la construcción de la marca país", reflexiona Lee.

Los desafíos del futuro

Uno de los retos a los que se enfrenta ahora la industria musical coreana es el auge de la inteligencia artificial. En los últimos años, las agencias han diseñado artistas virtuales, capaces de cantar e interactuar con sus fans, que "no se cansan, no envejecen ni se ven envueltos en escándalos", expone Lee. "No creo que los 'idols' virtuales sustituyan por completo a los humanos. Sin embargo, sí creo que podrían ocupar una parte significativa de la industria", apunta. "Los productores pueden controlar su apariencia, su voz y su narrativa con mucha más facilidad", explica.

Noticias relacionadas

A su vez, según el autor, de cara al futuro, las empresas deberían ofrecer más "transparencia en los contratos y en las liquidaciones financieras" y garantizar a los menores un descanso adecuado, educación y apoyo médico. Aun así, el investigador rechaza reducir todo el fenómeno del k-pop a una historia de explotación. "Ha dado sueños y oportunidades a muchos jóvenes y ha logrado un éxito cultural extraordinario en todo el mundo. La cuestión es cómo corregir sus excesos sin perder aquello que la convirtió en un fenómeno global", concluye.