Dellafuente sirve un gran banquete de ritmos latinos sobre el escenario del Share Festival en una actuación cancelada por las fuertes lluvias

El Share Festival ha cancelado la actuación de Dellafuente, cabeza de cartel de la segunda jornada, unos 40 minutos después de su inicio tras una gran tormenta que ha inundado el parque del Fòrum. Miles de personas han tenido que desalojar el recinto cuando un gran diluvio ha hecho imposible seguir el concierto del artista granadino, como él mismo ha anunciado sobre el escenario y después ha confirmado la organización. El cantante era el plato principal de la segunda noche y el reclamo de miles de jóvenes que, sin camiseta, pero con bufanda, la del Dellafuente FC, han sido invitados al banquete que ha servido el granadino sobre el escenario. El artista ha presentado, al menos hasta que ha podido, ‘Brigado’, su último disco, con una metáfora gastronómica. “Bienvenidos al banquete. Llegó su chef”. Y ese era Dellafuente. Para servir un menú que no entiende de nostalgia, sino de evolución.

Una banda de inspiración cubana ha reinterpretado, entre la luz de los rayos y el sonido de los truenos, todo el repertorio con arreglos de salsa que han dejado casi irreconocibles algunas de las canciones del artista. El experimento podría parecer arriesgado. Dellafuente ha construido buena parte de su carrera sobre los sintetizadores, el autotune y los sonidos urbanos, pero ahora ha revisitado ese pasado desde perspectiva. Para abrir boca y preparar el oído, ‘Dile’, ‘Romero Santo’ y ‘Guerrera’ han conservado la esencia, pero han encontrado una segunda vida con ritmos latinos. El álbum ‘Brigado’, que ya incorpora esos sonidos, ha sido el ingrediente que ha unido todo ese recorrido del directo. Combinando temas nuevos y antiguos -como ‘Cuéntamelo'-, el artista ha dado las gracias a sus seguidores por su fidelidad en ‘Agradecío’. Sin embargo, el concierto no ha podido seguir mucho más allá por la lluvia y el festival ha tenido que cerrar sus puertas poco después de las 22.30 horas -con media hora de concierto todavía pendiente-.

Cita de padres e hijos

El Share Festival se ha convertido en la cita más esperada del verano para la generación Z. “Quedamos aquí cuando acabe”, le dicen los padres a sus dos hijas al entrar al Fòrum durante las primeras horas de la tarde. Esta se ha convertido en la estampa más habitual del evento musical, que celebrará su próxima edición el 23 y 24 de julio de 2027. Los progenitores, que incluso han organizado quedadas entre ellos, se quedan sentados en las mesas junto a los ‘foodtrucks’, a la sombra, tomando un refresco -y los más animados incluso bailando los grandes éxitos urbanos-, mientras los menores de 16 años, obligados a ir acompañados de un adulto para acceder al festival, se dirigen a la pista para, durante unas horas, disfrutar de una libertad idealizada. “Ya que tenemos que acompañarlos, nos lo vamos a pasar bien”, dicen Rosa, María y Laura, antes de ponerse a perrear al ritmo de ‘Gasolina’, de Daddy Yankee, durante uno de los interludios con DJ. Otros, no tan excitados y un poco más resignados, miran el móvil esperando que pasen las horas. “Aunque a nosotros no nos guste el reguetón, no queremos privarlas de disfrutar de sus artistas favoritos en directo”, asegura Carlos.

Cuando los ecos de la lluvia se acercaban, pero a lo lejos, se ha subido al escenario uno de los reyes del verano y otro de los platos fuertes del cartel, Omar Courtz (para los fans más conocido como Ousi). La música del puertorriqueño ha llenado de ‘perreo’ el Fòrum con temas como ‘Una noti’, ‘Forever tu gantel’, 'Wo oh oh' -canción que comparte con Roa, otro de los nombres del cartel del festival-, ‘Comernos’ y ‘Veldá’ -canción dentro del exitoso disco ‘Debí tirar más fotos’ de Bad Bunny’-. Aunque si hay dos temas que aspiran a convertirse en la canción del verano 2026 son ‘De lejitos’, que ha sonado entre las primeras canciones del concierto, y la tarareadísima “cremita de vainilla con coco”. “Qué honor estar en España con los campeones del mundo”, ha expresado el Ousi con una camiseta del Barça en la mano. El ‘show’, el último concierto de su gira de verano, como él mismo ha asegurado, se ha despedido con el que es probablemente el tema que le valió el salto internacional: “Barcelona, ‘¿Qué vas a hacer hoy?’”.

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Otro de los reclamos de la tarde ha sido el almeriense RVFV, con su recién estrenado disco ‘Éxitos España’, para, en poco más de una hora, hacer un repaso por, valga la redundancia, algunos de sus grandes éxitos. El ‘show’ ha empezado ‘Prendío’ y su ya mítico: “Estoy buscando dinero, mucho money pa’ gastar”. Y ha seguido con temas como ‘Revolú’, el remix de ‘Hay Lupita’ y la bachata ‘Tenías razón’, de su nuevo álbum -y de las pocas canciones de ese disco que ha interpretado-. Una celebración de una ya más que consolidada trayectoria con la traca final de sus temas más conocidos: ‘Mi luz’, ‘Tigini’ y ‘Mirándote’.