La reina Letizia preside el "gran consejo de redacción" del Instituto Cervantes: "La lengua es un compromiso con la libertad"

"Somos el tiempo que nos queda". La cita de José Manuel Caballero Bonald ha dado este lunes la bienvenida a la reunión anual de directores del Instituto Cervantes, celebrada bajo la presidencia de la reina Letizia en los Museos de la Atalaya de Jerez de la Frontera. En la tierra natal del autor de 'Ágata ojo de gata' se han reunido más de un centenar de responsables de los centros que llevan la cultura española y la fuerza del idioma por el mundo en más de 50 países.

La reina Letizia conversa con la cantante La Macanita. / Román Ríos / EFE

El flamenco, su cante, ha puesto voz a esa bienvenida en el metal de La Macanita y Sordera, que han interpretado letras escritas por el jerezano en los años setenta. “Escribo la palabra libertad, la extiendo sobre la piel dormida de mi patria”, se leía también en las paredes de la sala que ha acogido la inauguración.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha abierto el acto reivindicando a la ciudad como “un punto de referencia de la cultura española”, además de capital gastronómica en este 2026. La cita, ha subrayado, sirve como punto de partida para la celebración del centenario del nacimiento de Caballero Bonald, premio Cervantes en 2012 y uno de los nombres que mejor explican la relación de Jerez con la literatura, el flamenco y el vino. “Nuestro vino es bebida, mito, metáfora y también industria”, ha recordado citando al escritor.

Luis García Montero ha comparado la reunión con “un gran consejo de redacción”: un espacio para compartir ideas y preocupaciones, hacer balance y revisar la programación académica y cultural, la organización de la institución y los desafíos de la transformación digital. El director del Cervantes ha defendido el orgullo de representar una de las grandes lenguas del mundo, pero “nunca la autocomplacencia”, y ha definido el idioma como “un código abierto de cooperación y desarrollo”.

Estar en Andalucía, ha añadido, obliga a tomar conciencia de la comunidad iberoamericana, de la huella del mundo árabe y de la diversidad de los acentos. Jerez, Cádiz y Andalucía se convierten así durante estos días en el centro de una red que trabaja desde los cinco continentes y que, en palabras de García Montero, aspira a ser “un abrazo, pero un abrazo con lengua”.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha reivindicado a Andalucía como “una de las grandes patrias del español” y ha situado ya la mirada en 2027, cuando se conmemorará el centenario de la Generación del 27. La lengua, ha defendido, no solo debe servir para crear, difundir cultura o afrontar el reto digital, sino, sobre todo, “para entendernos de verdad”.

Entre versos, vino y flamenco, Jerez ha abierto así una reunión dedicada a pensar el futuro del español desde una ciudad que este lunes ha ejercido también como casa común de sus palabras donde los presentes se han quedado con las ganas de escuchar a la reina Letizia, una de las grandes embajadores en el mundo de la cultura española y del vigor de su lengua.

Fuente: El Correo de Andalucía