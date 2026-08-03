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Concurso musical

RTVE recibe cerca de 900 canciones para participar en el Benidorm Fest 2027

Se elegirán las 16 mejores propuestas, ampliable hasta 20, como establecen las bases del certamen

Archivo - Tony Grox y LUCYCALYS actúa durante la gala final del Benidorm Fest 2026, a 14 de febrero de 2026, en Benidorm, Alicante, Comunidad Valenciana (España). Tras las dos semifinales, celebradas el 10 y 12 de febrero, llegan a esta gala 12 finalistas

Archivo - Tony Grox y LUCYCALYS actúa durante la gala final del Benidorm Fest 2026, a 14 de febrero de 2026, en Benidorm, Alicante, Comunidad Valenciana (España). Tras las dos semifinales, celebradas el 10 y 12 de febrero, llegan a esta gala 12 finalistas / JOAQUIN P. REINA / Europa Press - Archivo

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EP

MADRID

El proceso de selección de candidaturas de RTVE para el Benidorm Fest 2027 concluyó el pasado jueves a las 22.00 horas, con cerca de 900 canciones recibidas durante los 115 días que ha durado en plazo, 350 en las últimas 24 horas.

Según ha informado este lunes RTVE, tras cerrar el proceso de recepción de canciones, se elegirán las 16 mejores propuestas, ampliable hasta 20, como establecen las bases del Benidorm Fest 2027, en caso de que las candidaturas tengan un alto nivel de calidad musical.

Además, la Corporación pública ha manifestado que podrá invitar de forma directa a intérpretes y autores de reconocido prestigio del panorama musical actual.

RTVE adelantó la apertura de la convocatoria de canciones para la sexta edición del festival por primera vez en su historia. "El objetivo es continuar mejorando la planificación de todo el proceso de selección y el posterior trabajo con las propuestas elegidas", ha señalado.

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