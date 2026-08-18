El mago Juan Tamariz fallece a los 83 años

El mago Juan Tamariz (Madrid, 1942) ha fallecido a los 83 años de edad, ha anunciado en redes sociales su hija, la también ilusionista Ana Tamariz.

"Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre, Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos", ha asegurado en una publicación en Instagram ilustrada con una foto de ambos. "Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló", declara.

Ana Tamariz, que dirige una Gran Escuela de Magia en Madrid, en donde difunde las enseñanzas de su padre, añade que su recuerdo y "su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros", y da las gracias a todos los magos, amigos y familiares que le han acompañado a lo largo de toda su vida "¡hasta el último día!", añade.

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También muestra su agradecimiento a la residencia Ballesol, a los hospitales Clínico y Cruz Roja "y a los chicos de las ambulancias, todos con un corazón enorme".

Fuente: El Periódico de España