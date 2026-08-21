Suspensión
Pablo Alborán suspende un concierto en Ciudad Real por una neumonía grave: "Espero que nos veamos muy pronto"
Lo ha anunciado el propio cantante en un comunicado en el que ha precisado que "por indicación médica" debe guardar "reposo total durante los próximos días"
Redacción
El artista Pablo Alborán ha suspendido el concierto que iba a ofrecer este viernes 21 de agosto en Ciudad Real por una neumonía grave.
Así lo ha anunciado el propio cantante en un comunicado en el que ha precisado que "por indicación médica" debe guardar "reposo total durante los próximos días".
"Gracias de corazón por llenar este concierto tan especial, y espero que nos veamos muy pronto", ha añadido dirigiéndose directamente a todos aquellos que tenían entrada para su actuación enmarcada en la gira 'Global Tour KM0'.
Así, ha agradecido el interés por su salud y ha pedido que la información "se trate con rigor y serenidad, evitando clickbaits, interpretaciones o titulares que puedan generar una preocupación innecesaria".
"Solo es una neumonía y ya llevo un chute de antibiótico que me va a dejar nuevo en nada", ha explicado.
Nuevo álbum
El malagueño está recorriendo toda la geografía española para presentar su último álbum 'KM0' antes de llevar su espectáculo a Latinoamérica con paradas en países como México, Guatemala, Panamá, o Costa Rica.
Fuente: La Opinión de Málaga
- En directo | Aldehuela concentra ahora la batalla contra el fuego en Las Hurdes
- Toño Pérez, de Atrio, se rinde a los churros de Ronco Tovar en el Casar de Cáceres: 'Te puedes pegar un desayuno de locura
- Más de 170 efectivos trabajan durante la noche para contener el incendio de Las Hurdes
- Fregenal de la Sierra (Badajoz) cancela su Noche en Blanco tras fallecer un vecino que ayudaba en los preparativos
- La rave de La Granja se vacía poco a poco mientras la Guardia Civil mantiene el dispositivo hasta el desalojo total
- La dimisión de la coordinadora de Urgencias de Cáceres eleva la presión sobre el SES
- Conmoción en Cáceres por la muerte de Inés, la arquera que aprendió a tirar con 70 años y nunca dejó de entrenar
- La ausencia del alcalde de Nuñomoral ante los evacuados del incendio de Las Hurdes desata el choque político