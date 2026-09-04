Óbito
Muere a los 82 años Richard O'Sullivan, conocido por 'El nido de Robin' y 'Un hombre en casa'
El actor británico, conocido por sus papeles en series cómicas de los años 70 y 80, ha fallecido en una residencia para artistas de Londres
EFE
El británico Richard O'Sullivan, actor que se hizo famoso en los años 70 y 80 con series cómicas de televisión como 'Un hombre en casa' o 'El nido de Robin', murió hoy a los 82 años de edad.
O'Sullivan murió en la residencia de Brinsworth House, un asilo de ancianos pensado para los profesionales del teatro y el entretenimiento en Staines Road, en el distrito londinense de Richmond upon Thames, donde había vivido los últimos 23 años.
En una declaración hecha pública por la residencia, su hijo James O'Sullivan describió a su padre como un hombre "tan divertido y encantador en la vida real como el que apareció en las pantallas de nuestras televisiones durante años. Siempre de buen humor, (fue) un padre fantástico y un abuelo cariñoso".
Aunque tuvo una larga carrera, sus papeles más recordados serán los que protagonizó con el papel de Robin Trip en la exitosas series 'Un hombre en casa' (1973-76) y 'El nido de Robin' (1977-81), que fueron emitidas en numerosos países. Tras esos dos éxitos internacionales, su carrera languideció.
Fuente: El Periódico
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