Oasis en Venecia: los hermanos Gallagher pasean su reconciliación por la Mostra

Noel Gallagher cree que su hermano pequeño Liam es una persona encantadora, y que su relación con los fans tiene un valor incalculable. Liam Gallagher se emociona cuando ve a su hermano mayor Noel cantando sus canciones en los conciertos. Lo aseguran ellos mismos en el transcurso de 'Oasis: Don’t Look Back in Anger', documental presentado hoy fuera de competición en la Mostra de Venecia.

La película acompaña a los fundadores de la que llegó a ser la banda más importante del planeta —Liam, el cantante; Noel, el guitarrista y compositor— en la gira de conciertos que dieron a lo largo de 2025, 16 años después de que, tras pegarse en un camerino justo antes de una actuación en París, anunciaran su separación y dejaran de hablarse de forma indefinida. Antes de eso, la enemistad entre ambos llevaba mucho tiempo siendo asunto de titulares. Ahora, en cambio, los Gallagher usan el documental para dejar claro que ya no se cabrean el uno con el otro, que se llevan de maravilla y hasta suelen mandarse "vídeos graciosos" el uno al otro. También dicen que "Oasis ha salvado la relación fraternal", y que han hecho esta película "para cambiar la narrativa de la banda".

El director del la Mostra de Venecia, Alberto Barbera, posa junto a Liam y Noel Gallagher / AFP

Dado que tanto el uno como el otro han decidido a última hora no asomar la cabeza por la rueda de prensa a la que habían sido convocados, ha resultado imposible preguntarles al respecto, pero cualquiera que vea 'Don’t Look Back in Anger' comprenderá fácilmente que, en realidad, los Gallagher han dado luz verde a su existencia con el único fin —o, como mínimo, el principal de ellos— de erigir un onanista monumento de homenaje a sí mismos. En el transcurso de sus dos horas de metraje, nos permite comprobar cómo la relación que ambos se profesan mutuamente pasa de basarse en el recelo a hacerlo en algo parecido en la adoración, y entretanto los oímos mientras usan sus respectivas voces en 'off' para reconocer con total modestia el papel mesiánico que sus canciones han tenido en la vida de la gente y en la condición humana misma. También vemos y escuchamos a muchos fans -pero muchos- que corean extáticos y lloran de emoción, y que explican en diferentes idiomas por qué Oasis les ha cambiado la vida. En un momento de la película, aparece un cura durante una misa que parafrasea pasajes de la Biblia para comparar a los seguidores de la banda con los discípulos de Jesucristo.

En un momento de la película, aparece un cura durante una misa que parafrasea pasajes de la Biblia para comparar a los seguidores de Oasis con los discípulos de Jesucristo.

Película-concierto

Aunque incluye algunas imágenes de archivo y fragmentos de lo que se adivina como una entrevista cortísima que los Gallagher dieron juntos a los directores de la película, Will Lovelace y Dylan Southern, 'Don’t Look Back in Anger' tiene mucho menos de biografía musical que de película-concierto, en cuanto que reproduce buena parte del repertorio de canciones que Oasis ofreció —sin variación alguna, en el mismo orden y con los mismos bises— a lo largo de una gira que los llevó de Cardiff a Sao Paulo pasando por su Mánchester natal, Dublín, Londres, Tokio, Melbourne y Buenos Aires, entre otros destinos: la totalidad de las canciones incluidas en sus dos primeros discos, 'Definitely Maybe' (1994) y '(What’s the Story) Morning Glory' (1995), más una perteneciente a cada uno de sus otros cinco álbumes de estudio.

La gran atracción visual de esas actuaciones es la constante presencia al fondo de cada escenario de una reproducción hecha de cartón y a tamaño natural de Josep Guardiola, porque en todo momento queda en evidencia el total desinterés de Lovelace y Southern en rodarlas con cierta gracia. A los fans más acérrimos de Oasis, claro, esa carencia les dará igual. La película se estrena la semana que viene en cines de todo el mundo.

El actor y director italiano Nanni Moretti, este sábado en Venecia / EFE

El peor Moretti

Hace 37 años, Nanni Moretti declaró la guerra a la Mostra de Venecia al sentirse menospreciado por ella, y los ocho largometrajes de ficción que dirigió después fueron presentados en el festival de Cannes; gracias uno de ellos, 'La habitación del hijo' (2001), hasta ganó la Palma de Oro. Teniendo eso en cuenta, lo lógico habría sido que su nueva película también hubiera visto la luz en el certamen francés. En cambio, 'Sucederá esta noche' compite este año en Venecia, y después de verla es inevitable sospechar que eso es así simplemente porque Cannes no quiso programarla y entonces Moretti decidió tragarse su orgullo. Coproducción de varios países entre los que se incluye España, tal vez es lo peor que el italiano ha dirigido en toda su carrera. Mientras contempla a lo largo de dos décadas a un hombre y una mujer destinados a estar juntos pero cuya relación se ve obstaculizada por las circunstancias, la película exhibe una cursilería propia de folletín, la factura técnica habitual en un telefilme, un catálogo de gags que rezuman machismo y una tosquedad general impropia de un cineasta de la talla de Moretti.

También la otra de las películas aspirantes al León de Oro presentadas hoy resulta más interesante por el relato que la rodea que por sus méritos estrictamente artísticos. Primera ficción del director Lance Oppenheim, 'Primetime' se inspira en 'To Catch a Predator', 'reality show' presentado por Chris Hansen entre 2004 y 2007 en la televisión estadounidense que se hizo famoso por atraer a pedófilos que creían estar contactando con menores, confrontarlos ante las cámaras y propiciar su detención por parte de la policía, y que alcanzó una popular enorme mientras suscitaba fuertes críticas por emborronar los límites que separan el periodismo, la investigación policial y el entretenimiento.

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Aunque la nueva película logra epatar a través de una identidad visual que toma prestadas varias de las técnicas de su modelo televisivo -como la pantalla partida y la sobreimpresión de chats transcritos-, prefiere limitarse a reiterar una tesis que el cine lleva defendiendo al menos desde 'Network, un mundo implacable' (1976) que mostrar verdadera curiosidad por la psicología de sus personajes. En cualquier caso, eso no impide que Robert Pattinson, que es su productor además de su protagonista, resulte absorbente en la piel de Hansen.