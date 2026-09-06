Bad Bunny gana su primer Emmy por el espectáculo de la Super Bowl

El cantante Bad Bunny ganó su primer Emmy en la noche de este sábado gracias al espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, durante la ceremonia de entrega de los Creative Arts Emmys, en Los Ángeles, California, que se celebran antes de la gala televisada, prevista para el próximo 14 de septiembre.

El show, titulado 'The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny', contaba con nueve nominaciones, incluida la del cantante puertorriqueño, de las cuales también se alzó con dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, dirección técnica, diseño de iluminación y dirección de programa especial, sumando un total de siete premios. El pasado mes de julio, el espectáculo del artista boricua se convirtió en el más nominado de la historia de estos premios, considerados los más importantes de la televisión.

El brasileño Miguel Gandelman se hizo con el galardón a mejor dirección musical y Charm La'Donna y Karina Ortiz a la mejor coreografía en la categoría de mejores programas de variedades. El episodio de Saturday Night Live presentado por el artista en octubre de 2025 también obtuvo el reconocimiento a mejor maquillaje en un programa de variedades, no ficción o 'reality' en esta edición de los Emmy.

Una reivindicación del continente

En su comentado espectáculo del Super Bowl, en el que se enfrentaron los equipos de los Seattle Seahawks contra los New England Patriots, Bad Bunny revindicó que América es todo el continente, no solo Estados Unidos. El cantante cerró su concierto al grito de '¡Dios bendiga a América!', con un balón de fútbol americano que decía 'Together we're America' ('Juntos somos América') y un desfile con las banderas y nombres de cada país del continente, desde Chile hasta Canadá.

Un show que se ha convertido en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl más nominado de la historia, un récord que ostentaba desde 2017 Lady Gaga, que también fue nominada hoy a un Emmy, por la canción 'The Dead Dance', de la serie 'Wednesday'. La cantante estadounidense fue una de las artistas invitadas al concierto de Bad Bunny en el Super Bowl, donde interpretó una versión salsa de su tema con Bruno Mars 'Die With A Smile' y bailó junto al boricua el tema 'Baile Inolvidable'.

El puertorriqueño Ricky Martin también fue invitado al espectáculo para cantar una versión acústica de la canción de Bad Bunny 'Lo Que Le Pasó a Hawái', en la que compara la gentrificación y el estatus colonial de Puerto Rico con la anexión de Hawái por parte de Estados Unidos en el siglo XIX.

El anuncio de las nominaciones estuvo a cargo de la actriz Liza Colón-Zayaes, de ascendencia puertorriqueña y conocida especialmente por la serie 'The Bear', y el actor y cómico estadounidense Jeff Hiller. La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles y será transmitida por la cadena estadounidense NBC.

Fuente: El Periódico