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MÚSICA

Shakira alcanza los 1.000 millones de reproducciones en YouTube con ‘Dai Dai’, el himno del Mundial

“Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fanáticos por hacer todo posible. ¡Los amo!”, escribió la artista en sus redes sociales al celebrar el logro

Shakira durante su actuación en el Mundial 2026.

Shakira durante su actuación en el Mundial 2026. / EUROPA PRESS

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EFE

Bogotá

La cantante colombiana Shakira alcanzó un nuevo hito en su carrera con 'Dai Dai', su colaboración con el nigeriano Burna Boy y canción oficial del Mundial 2026, cuyo videoclip superó los 1.000 millones de reproducciones en YouTube en menos de tres meses desde su lanzamiento.

Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fanáticos por hacer todo posible. ¡Los amo!”, escribió la artista en sus redes sociales al celebrar el logro.

El videoclip se convirtió así en el primero de 2026 en alcanzar esa cifra y, según la información difundida este domingo por el equipo de prensa de la artista, lo hizo en un tiempo récord.

Fondo de Educación

'Dai Dai', lanzada en mayo, forma parte de la campaña oficial de la FIFA para el Mundial de 2026 y sus beneficios están destinados al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

La canción fue interpretada por Shakira y Burna Boy durante la ceremonia inaugural del torneo y posteriormente volvió a sonar en la final, disputada en julio.

El éxito del tema también se refleja en las listas de Billboard, donde 'Dai Dai' alcanzó esta semana el número uno de Rhythmic Airplay, que mide la difusión de las canciones en las emisoras de radio de Estados Unidos.

Récord para Burna Boy

Para Shakira, este es su primer liderazgo en esa lista después de 12 entradas. Anteriormente, en 2006, logró el quinto puesto con 'Hips Don't Lie', su colaboración con Wyclef Jean.

El número uno también supone un nuevo récord para Burna Boy, quien consiguió su primer liderazgo como artista principal y el segundo en términos generales, según Billboard.

Noticias relacionadas y más

Con el nuevo récord de reproducciones en YouTube y su primer número uno en Rhythmic Airplay, Shakira suma otro capítulo a su relación con las canciones mundialistas, después de éxitos como 'Waka Waka', de Sudáfrica 2010, y 'La La La', de Brasil 2014.

Fuente: El Periódico

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