Grison: "Me veo claramente  como un showman, es lo que más feliz me hace"

Un "cocinero que da el menú del día". Es la metáfora que Grison –nombre artístico de Marcos Martínez (Madrid, 1984)– utiliza para hablar del que considera su cometido en la vida: "entretener a la gente, sacarles una sonrisa y que se olviden de sus problemas un ratillo". Aunque reconoce que echa de menos "pasar desapercibido", el también presentador de ‘El Escondite’ deja claro que "nunca ha sido de los que piensa qué quiere ser de mayor". Sobre ‘La Revuelta’, cree que "estamos haciendo bien el trabajo", pero aprecia "un discurso de odio que se hace para favorecer a otras cadenas y a otros programas".

En este espectáculo mezclas beatboxing, improvisación, risas y música. ¿Te ves como un showman?

Mi cometido de la vida es entretener a la gente, sacarles una sonrisa, que se olviden de sus problemas un ratillo. Soy como un cocinero que da el menú del día. Entonces sí me veo claramente como un showman, es lo que más feliz me hace. El show que hago lo llevo realizando 20 años y, en esencia, es lo que me ha funcionado cuando he estado tocando en la calle mogollón de tiempo. Cuando la gente no se tenía por qué parar, iba con prisa a los sitios y sin embargo se paraba porque estaba viendo algo diferente, alternativo y que me funcionaba. Eso es lo que llevo a los teatros y espero que la gente se divierta.

¿En qué ha cambiado Grison o Marcos Martínez respecto a esos tiempos de tocar en la calle?

Pues he perdido como unos 15 kg y el pelo también. En esas dos cosas. Pero en esencia sigo teniendo conciencia de clase.

¿Te acuerdas en algún momento de los inicios?

Todos los días. Tengo muy presente de dónde venimos, a dónde vamos y que hay que cuidar a toda la gente que está trabajando alrededor tuyo. Genero un buen ambiente de trabajo y tengo claro que ha habido tiempos peores. Me adapto a las circunstancias.

"Soy dueño del guion"

¿Se disfruta más estando solo sobre el escenario como en este show o prefieres esa conexión con Ricardo Castella o Broncano como sucede en ‘La Revuelta’?

En el show con ellos estoy más arropado y mentalmente te cansas menos porque el esfuerzo es menor. Y en este espectáculo que hago yo lo disfruto más porque al final es una hora y media en el que no sabes qué va a pasar. Tengo mucha improvisación con el público y estoy más abierto a poder hacer lo que yo quiera. Soy dueño del guion. En el otro lado, me tengo que ceñir un poquito más a lo que viene, a la escaleta.

Aunque parezca que no, ¿'La Revuelta' tiene su guion?

No te creas. Hay una escaleta de ahora viene un invitado, ahora tal, pero en el medio no sabemos qué va a pasar. Sí que es verdad que hay que seguir ese orden, porque si tienes a Javier Bardem y no le sacas, pues no le sienta bien.

Grison llega al teatro Olympia con su espectáculo ‘No es fácil ser Grison’ la próxima semana. / Olympia

Tu humor, además, ha ido ganando peso sobre la música. ¿Cómo se transforma uno de estar en Mayumana a esa vía más cómica y de improvisación en un teatro o en la televisión?

Esa parte viene cuando ya tienes bien aprendido el show, cuando lo tienes todo muy interiorizado. Ahí te puedes permitir más el disfrutarlo, abrir los ojos y los oídos a lo que te está pidiendo el público y a partir de ahí coger caminos alternativos, jugar con la gente, poder hacer otras bromas, incluso sorprenderte a ti mismo. Es una cosa que va en la experiencia. Con la música pasa igual. No puedes improvisar si no te sabes bien la estructura. Es cuando ya controlas la serie de acordes o el esqueleto del show, cuando ya te puedes salir y volver a entrar.

En esas bromas e improvisaciones, ¿vemos más del personaje o de Marcos?

No se separan. Tengo el personaje comido ya [Risas]. La verdad es que se me olvida que son las cámaras y en el teatro me pasa igual. Lo que trato es de ponerle el mayor cariño y ser cordial con la gente, intentar agradarles y darlo todo. La gente que venga al show en València va a ver que es muy físico. Me dejo el cuello, el alma. Muero tres minutos con cada show que hago. Me dejo un poco de vida ahí.

Tengo muy presente de dónde venimos, a dónde vamos y que hay que cuidar a toda la gente que está trabajando alrededor tuyo

Tras 20 años de espectáculo eso es mucha vida.

Sí, pero me he quitado el Winston, entonces pues lo que pierdo por un lado lo gano por otro. Está bien.

En todo ese camino, ¿qué papel ha jugado La Revuelta y sus antecesores?

Es un escaparate fenomenal porque se muestra un poco las actitudes y el talento que tienes y de ahí pues te pueden salir más cosas, tanto para lo bueno como para lo malo. Es un canal de exposición. Tienes más gente que te quiere, más gente que te odia, salen más publicidades, más shows, la gente compra más entradas. Todo está bien.

¿Ese éxito que ha tenido lo imaginaste cuando hablaste con Castella antes de empezarlo todo?

No lo imaginé, pero sí que sabía que la tele siempre da muchísima más difusión. En esos momentos era un mercenario de musical a tope. Y los trabajadores de un musical al final son un elenco bastante anónimo. No se les reconoce tanto como se podría las horas que hay detrás de entrenamiento.

¿La industria en eso está mejorando o aún hay que avanzar en reconocer a los que están entre bambalinas?

Creo que en otros países se reconoce más, pero poco a poco sí que se va reconociendo y la gente que está en el mundillo, si estás en el panorama, te va conociendo. Yo me conozco todo el panorama musical de Madrid y de Barcelona. Sé quién es el que curra y el que no curra, quiénes son los músicos de Dani Martín, de Leiva, del otro. Nos conocemos todos porque es un mundo pequeño y cerrado.

Grison llega al teatro Olympia con su espectáculo ‘No es fácil ser Grison’ la próxima semana. / Olympia

Te has convertido hasta en presentador con ‘El escondite’. ¿Ha sido algo buscado o ha venido solo?

Ha llegado un poco solo. A mí me llamaron y me dijeron ‘oye, quieres hacer este programa, va de esconderse. Es un formato que hemos hecho en una casa victoriana gigante’. Y me pareció muy apetecible, pero sin más expectativas. Yo voy pagando la hipoteca, como un ñu. Curro para adelante y no me hago ideas de ‘lo voy a petar o no lo voy a petar’. Es un trabajo que ha salido, que sales de la zona de confort y que tiene ese leer un pronter, tener reglas de un juego, controlar un poco. Me ha gustado bastante, la verdad, pero sin la expectativa de convertirme en el próximo Carlos Sobera.

¿Te veías casi con 42 años en este punto de tu vida?

Huelo a viejo ya. Es lo que me dice mi hijo mayor [Risas], pero nunca me he visto en ningún punto. Con tratar de sobrevivir y no verme en una caja de madera está todo bien. Nunca he sido de los que piensa qué quiere ser de mayor o cómo te ves a los 50 años. Me limito a sobrevivir, soy jornalero.

El futuro de 'La Revuelta'

En esa ‘supervivencia’, os habéis cambiado de teatro en 'La Revuelta' y está la broma de si este es el último año. ¿Eres igual de pesimista que Broncano?

No, es una cosa que estoy haciendo un poco de broma, pero ha salido mucha gente como dándole la razón a que nos ha puesto ahí un grupo político, otros con que si estamos adoctrinados. Yo creo que se le da cabida a colectivos que no se visualizan en ningún otro programa de esta índole y también se hacen actuaciones musicales que no saldrían en ningún otro tipo de programa en esos horarios. Creo que lo estamos haciendo bien, las audiencias son buenas y es un servicio que se está dando. Antes hablaba con una chica sobre si de repente sale el PP sin Vox. Creo que si pasa eso, seguimos. Y si sale Vox, pues nos iremos todos, aunque es una cosa que nunca nos ha asustado. Las cosas cambian, es entendible.

Si de repente sale el PP sin Vox, creo que seguimos. Y si sale Vox, pues nos iremos todos, aunque es una cosa que nunca nos ha asustado

¿Se entiende la crítica cuando se dice que estáis politizados o se afronta como que se está haciendo bien el trabajo?

Creo que estamos haciendo bien el trabajo y que es un discurso de odio que se hace para favorecer a otras cadenas y a otros programas y ya está. Al odio hay gente que le saca beneficio y ese discurso de competición también funciona mucho. Pero se está haciendo un programa en el que se pone todo el curro ahí y nada más. Yo por lo menos estoy fuerísima de la esfera política. Me da muy igual.

Antes hablabas del anonimato. Tú estás en el foco mediático, pero a la vez eres reservado sobre tu vida privada. ¿Es complicado evitar esa exposición más allá de ti?

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Claro, tienes que ir con más cuidado y pensar las cosas dos veces. A pesar de ello,siempre va a haber cuatro o cinco que te van a decir. Pero respecto a la familia, es una cosa que ellos no han elegido y creo que el anonimato es algo bueno.