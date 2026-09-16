José Ángel Egido, actor: "Dije que no a propuestas disparatadas que me hicieron a raíz del Goya"

Al igual que Totó, el protagonista de «Cinema Paradiso», creció en el cine, entre la taquilla, las butacas y la cabina de proyección, viendo a sus héroes en la pantalla y sintiéndose como los personajes que encarnaba John Wayne en las películas del Oeste. Pero el niño José Ángel Egido (Redondela, 30 de septiembre de 1952) no soñaba con ser actor cuando echaba una mano a sus padres en el cine Fantasio de su localidad natal. Descubrió su interés por la interpretación después de hacer la mili, viviendo en Vigo, y decidió seguir su ilusión yéndose a Cinecittá, en Roma, donde se formó y realizó sus primeros papeles en el cine italiano de finales de los 70 y principios de los 80.

La fama le llegó antes que el reconocimiento y no pudo vivir exclusivamente de su trabajo de actor hasta los 43 años, cuando le dieron el papel de Borja en la serie «Médico de familia», de Emilio Aragón, y su popularidad subió como la espuma en una España que todavía contaba sus canales de televisión con los dedos de una mano. A los 51 años recibió el Goya al mejor actor revelación por su papel de Lino, uno de los desempleados de un astillero en la película «Los lunes al sol», rodada en Vigo, la ciudad que abandonó en 1976 en busca de su sueño y trabajo y a la que ha vuelto una y otra vez, no solo por motivos personales sino también profesionales, como hace dos años, cuando Carla Simón contó con él para hacer el papel de abuelo en «Romería», una película sobre familia, recuerdos, silencios y secretos.

A sus 73 años (cumplirá 74 el 30 de septiembre), Egido se ha jubilado pero no se ha retirado del cine. En el último año ha participado en cuatro proyectos audiovisuales –tres series y una película– aún pendientes de estreno.

–Antes de que acabe 2026 le veremos en la serie «Lobo», en Netflix, y en la película «Alcalde». ¿Qué puede contarnos sobre esos trabajos?

–Tengo además pequeñas participaciones haciendo de juez en dos series de la productora Bambú, una rodada en noviembre pasado («El crimen de Pazos») y otra en agosto («En el nombre de Marta»), pero la importante ha sido «Lobo», una serie sobre el asesino en serie gallego Manuel Romasanta, muy bien escrita y desarrollada por el director italiano residente en Barcelona Alberto Marini, un tipo muy abierto a la colaboración, a pequeñas improvisaciones, y al mismo tiempo con una idea muy bien organizada en su cabeza sobre lo que quería contar. Yo estuve sobre un mes en Santiago, en un plató que hicieron con un decorado, fue una experiencia muy interesante. Hago de juez; Tristán Ulloa hace de fiscal y Luis Tosar, de Hombre Lobo, de Romasanta. Y «Alcalde» es una película de bajo presupuesto, éramos un equipo pequeño, pero muy bien avenido. Esa impronta se la daba Alfonso Cortés-Cabanillas , que escribió la película, la produjo, la dirigió e hizo de cámara. Yo hago de sacerdote de la aldea y pongo un poco de sentido común a los disparates y a cosas raras que suceden en el pueblo con los personajes. El tema de la película parte de una idea que existe en Argentina, donde hay un grupo que hace años se salió del sistema monetario y creó su propia forma de compra y venta, bien a través del intercambio de trabajos o de objetos, o bien con una moneda creada por ellos mismos; en la película la propuesta es el tiempo. Ha sido rodada en blanco y negro en el interior de la provincia de Santander. Estuve un mes y medio ahí, feliz, porque es un lugar bellísimo.

–A lo largo de su trayectoria ha hecho numerosos personajes de poder, como sacerdotes, abogados, jueces o médicos. ¿Por qué cree que los directores ven autoridad cuando lo miran?

–Tengo muy buenas referencias de la autoridad porque fui criado en una época autoritaria, nací en 1952 y viví unos años estrictos en cuanto a educación y relación con la gente. Estudié en los Jesuitas de Vigo: había gente con mucha bondad –recuerdo a un hermano muy entregado que rebuscaba por las papeleras los bocadillos tirados para llevárselos a niños sin recursos que había enfrente al colegio–, pero luego estaban los superestrictos, en coordinación con la ideología de la época. Eso era bastante desagradable para mí, que venía de Redondela y no estaba acostumbrado a esa dureza.

–De hecho, sus padres llevaban el cine Fantasio de Redondela y usted manejaba el proyector desde niño. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos cinematográficos?

–Mi padre trabajaba en la Junta de Obras del Puerto de Vigo, pero había que hacer más cosas para alimentar a la familia y sostenerla. Mi abuelo tenía cuatro de las primeras mejilloneras que hubo en la Ría, en Rande, y mi padre le llevaba la contabilidad y las ventas (había vivido en Barcelona, hablaba catalán y varios de los mejores clientes eran de Barcelona). Además, llevaba el cine Fantasio junto con mi madre y me crié ahí, como quien dice. Cuando vi la película «Cinema Paradiso», lo primero que dije fue: «Parece que está basada en mí». Yo hacía de todo, desde estar en la taquilla hasta de acomodador –era un renacuajo, tenía 8 o 9 años– , pero lo más bonito era estar en la cabina. El hombre que la llevaba, Puertas se apellidaba, me enseñó a enrollar películas, cortar y pegar fotogramas rotos, colocar los rollos, enfocar la pantalla y manejar los carbones que producían la luz del proyector.

«Cuando vi la película 'Cinema Paradiso', dije: 'Parece que está basada en mí. Me crie en el Cine Fantasio de Redondela, pero de niño nunca me planteé ser actor»

–¿Hubo alguna película o escena que le hiciese plantearse que quería dedicarse al cine?

–Nunca me planteé ser actor siendo niño. En aquella época predominaban mucho las películas de vaqueros, de John Wayne, que era uno de los héroes para todos los niños. El cine Fantasio era para mí una forma de soñar, literalmente, porque te enganchabas a personajes que siempre ganaban, que eran tipos muy buenos y con valores muy positivos. Mi madre siempre nos ponía una bufanda porque hacía frío en el cine –el río pasaba por allí, a 15 metros – y yo no quería porque me sentía el héroe de la película.

–¿Cuándo empezó a atraerle la interpretación?

-No sé en qué momento empecé a interesarme por el teatro, fue en el año 70 o 71, después de haber hecho el servicio militar en Cabo Silleiro. Fui a ver una obra que no me llamó mucho la atención y andaba como vagabundeando un poco, vivía con mis padres en Vigo y hacía trabajillos de vez en cuando, en el puerto descargaba barcos, hacía de todo un poco. En 1974, el profesor de orfebrería de la Escuela de Artes y Oficios, Ángel Mareque, me insistió tantas veces para que fuera a ver el teatrito que había montado cerca de la Plaza de la Constitución el actor y director argentino Néstor Davio que acabé yendo. Allí conocí a Alfonso Pedrosa, que junto a Davio se convirtió en mi hermano mayor, mi amigo más íntimo y mi referente. Me pidieron que subiera al escenario a hacer una improvisación sobre un pintor y fue muy bien. Sentí todo muy natural, me gustó, y ahí prendió la chispa. Pedrosa era un actor amateur que hizo muchas cosas en aquella época, una de ellas las representaciones en las cenas medievales en el castillo de Baiona. Él me convenció para que siguiese a Davio a Roma.

–Se marchó de Vigo a Roma en 1976 para buscarse la vida como actor. ¿Qué buscaba y qué encontró?

–En un primer momento estuve un año, pero como Davio aún no había organizado nada allí, me vine a Madrid y me metí en una escuela de teatro auspiciada por José Luis Gómez donde había actores y directores argentinos que seguían el método Stanislavski (para conseguir interpretaciones más naturales y coherentes). Allí estuve estudiando un año y con ellos hicimos una obra de teatro que tuvo mucho éxito, «La fortuna y los ojos de los hombres» (estrenada en 1979). A Italia volví con Dominique De Fazio, un director del Actor’s Studio de Nueva York que conocí en Madrid y que seguí a un seminario que él impartió en Roma durante ocho meses. Al saber que era amigo de Davio, me dio trabajo en películas mientras recibía el curso y me quedé en Italia tres años (de esa época son cintas como «Un arrivo» y «Mr. Ragland», en las que interviene Egido).

Egido, esta semana en la ciudad olívida. / Jose Lores

–¿Qué aprendió del cine italiano en Cinecittá que no olvida cuando se pone ante una cámara?

–Una forma de entender este trabajo que es muy de allí, al menos en esa época, y que se podría definir como una gran humanidad, por encima de la técnica. Hace unos años me llamó Daniele Luchetti, un director italiano con el que había hecho en los 80 «Juke Box», para ofrecerme el papel de Bergoglio en su película y serie «Llamadme Francisco», de 2015, (al final lo convencí de que mi imagen no casaba nada bien con el actor que interpretaba al papa de joven y acabó reescribiendo el guion y creando un personaje para mí: Vélez, una especie de resumen de las amistades de Bergoglio). Charlando con él, me decía que en la época de los 70 y 80 en el cine italiano era muy común tardar un año en hacer una película porque el rodaje se paraba cuando lo decidían para descansar e irse todos juntos a pasar el resto del día: lo primero era la vida, y luego en esa vida había que hacer una película. Me impactó mucho su comentario y luego, pensando, creo que esa naturalidad, esa humanidad, se ven reflejadas en el cine italiano.

–Ha contado que no pudo vivir de su trabajo de actor hasta los 43 años. ¿En ese ejercicio de persistencia hubo momentos en los que estuvo a punto de tirar la toalla?

–De la escuela de Madrid en la que empecé, el único que quedó fui yo y otro que se dedicó a escribir teatro: Íñigo Ramírez de Haro. Me había olvidado, pero recientemente algún amigo o amiga me dijo: «Es que tú no pensabas en otra cosa, solo querías ser actor». No recordaba esa perseverancia, pero había algo en mi interior que me lo decía.

–Hasta que en los años 90 le llega el papel de Borja en «Médico de Familia». ¿Qué cambió para usted esa serie: su economía, su confianza o la manera en que los demás lo miraban?

–«Médico de familia» estableció una forma continuada de trabajo durante los más de cuatro años que estuvimos haciéndolo. Yo venía de trabajar en mil cosas para ganarme la vida, combinando empleos con pequeños papeles. Recuerdo que cuando me avisó mi representante para probar el papel me dieron un montón de hojas para aprenderme en diez minutos y hasta me enfadé; hice la escena pensando que sería para un pequeño papel de un capítulo y al día siguiente me llamaron y me dijeron que me habían dado un personaje fijo, que era el de Borja. Fue una experiencia realmente fantástica, trabajar con Emilio Aragón es muy especial: él es maestría, es luz, una persona de vida; impregnaba aquello de humanidad y de facilidad. Luego hicimos más cosas juntos, estuve en su primera película, en «Pájaros de papel», y ahora está escribiendo otro guion en el que quizás también esté yo. Desde «Médico de familia» ya tuve la posibilidad de ganarme la vida como actor, además de la popularidad que me dio.

–Primero obtuvo la fama y luego el reconocimiento. ¿Qué sintió al recibir con 50 años un Goya al «actor revelación»?

–El protagonista de «Los lunes al sol» era claramente Javier Bardem; de secundarios estábamos Luis Tosar y yo, y entonces el productor dijo que no tenía sentido ponernos a los dos y que a mí me propondrían como «revelación», si me parecía bien. Y así fue; no sé que sentiría si lo obtuviese a los 30 años porque no me sucedió, pero supongo que tener experiencia es muy importante, porque el reconocimiento a una edad temprana creo que conlleva riesgos, uno se puede dejar llevar y tiene que saber cómo tocar tierra. Hay casos, incluso a una edad más adulta, en los que se te va la olla, te metes en una película que no es real y dejas la realidad a un lado para ser víctima del engreimiento. Yo no le doy muchas vueltas a las cosas y tampoco se la di a recibir un Goya. A raíz de ahí hicieron propuestas para mí disparatadas y dije que no.

–Poder rechazar un papel es un lujo que pocos pueden permitirse. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que se sume a él ahora que tiene 73 años y ya está jubilado (aunque no retirado del cine)?

–Hago una evaluación de qué importancia tiene ese personaje en la historia, quién la produce, quién la dirige, qué compañeros tengo y cuánto voy a ganar, lo cual es más o menos importante dependiendo de cómo vaya tu cuenta bancaria.

–Se había marchado de Vigo buscando trabajo en 1976 y regresó en 2001 para hacer «Los lunes al sol», interpretando a un hombre que había perdido el suyo. ¿Ha pensado alguna vez en esa ironía?

– Cuando vivía en Vigo andaba perdido, en el sentido de que no tenía un objetivo claro, así que cuando volví para rodar «Los lunes al sol» instintivamente me metí muy dentro de mí e inmediatamente me vino ese estado del personaje que yo conocía de estar un poco perdido. Durante los tres meses y medio de rodaje decidí alojarme en el Hotel Bahía –podía haber estado en casa de mi madre – y recuerdo estar en mi habitación rumiando ese espíritu del personaje; no quería salir, me llamaban Javier (Bardem) y Fernando (León de Aranoa) para ir a tomar algo por la noche y yo nunca quise. No lo hice de forma consciente, determinada por un método, sino que era una necesidad de estar conmigo y eso le dio la vida al personaje. Y trabajar con Fernando es maravilloso por el método que tiene, en el que le da suma importancia al trabajo de los actores, a sus tiempos, a su concentración.

–Cuando recogió el Goya habló de las manchas «de fuel, informativas o de sangre». ¿Pronunciaría hoy exactamente aquel discurso?

–Creo recordar que mi discurso fue breve, no hablé de una forma muy directa y dura; supongo que hoy en día sería diferente porque el mundo ha cambiado, aunque en esencia sería el mismo. Es verdad que hay guerras, desprecio al medio ambiente y mucha estupidez implantada en las altas esferas, desgraciadamente. Además, con las tecnologías es todo un disparate, el mundo va a peor, es casi orwelliano, y el plan de los poderosos es hacer lo que ellos quieren y privar al resto de los aspectos más positivos y útiles para disfrutar de la vida y compartir nuestra humanidad.

–¿Cree que los Goya del «No a la guerra» tuvieron posteriormente algún coste profesional para el cine español?

–De hecho, a mí me llamó un político a casa para felicitarme y me dijo que iban a ir a por nosotros. Y claro, hicieron lo que pudieron para privar a alguna gente de trabajo, lo que pasa es que luego ha prevalecido la sensatez y también la necesidad que la industria tiene de coger el talento.

–¿En alguna ocasión lo han llamado «secundario de lujo». ¿Le gusta o le molesta esa etiqueta?

–Las etiquetas solo son códigos para que algunos entiendan algunas cosas, no me molestan. Que otros hablen de ti de un modo u otro no lo puedes evitar.

–Su segunda nominación a los Goya como actor de reparto llegó en 2009 con «Los girasoles ciegos», donde hacía de rector de un seminario. ¿Qué supuso para usted?

– Fue la primera vez en mi vida que me topé con un guion al que no le podías cambiar ni una coma, estabas obligado a respetarlo porque estaba perfectamente escrito. Para mí fue un honor trabajar con un guion de Rafael Azcona y de José Luis Cuerda, un director muy exigente, a veces un poco exagerado. Me nominaron al Goya, pero finalmente se lo dieron muy merecidamente a Jordi Dauder por hacer el personaje del cura en «Camino», era un buen compañero con el que había trabajado en la serie «Guante Blanco» de la productora Bambú. Fue el que le puso la voz al pato Donald en España y a veces le pedía que me hablara como el pato Donald.

–En 2024 regresa una vez más a trabajar a Vigo para rodar «Romería», de Carla Simón. ¿Qué supuso para usted volver para contar una historia sobre familia, recuerdos y cosas que durante años no se dijeron?

–En este caso era memoria ajena. Lo interesante para mí de ese proyecto fue el proceso con Carla, una persona particular, desde la primera prueba que hicimos en Madrid salí convencido de que iba a trabajar con ella, y ella luego me comentó que también pensó lo mismo. Me dijo que leyera el guion una sola vez y que no me aprendiera el texto, que era suyo; esas cosas son tan particulares que te llaman la atención y te dicen que vas a trabajar de un modo diferente. Fue una experiencia muy bonita. Que fuera en Vigo, mucho mejor, porque es un lugar que conozco, un marco maravilloso, mi marco.

–Carla Simón consiguió que algunas frases de su personaje surgieran de los ensayos y no del guion. ¿Qué supone para un actor con cuarenta años de experiencia volver a trabajar casi sin red?

–Estuvimos casi un mes ensayando escenas no necesariamente de la película, con el único fin de que los actores tuviéramos referencias de qué personajes estábamos interpretando. Luego, en las escenas teníamos unas guías y dentro de ellas íbamos inventando cosas, como cuando mi personaje, el abuelo de la familia, le va dando dinero a los nietos, o como cuando estábamos todos en la mesa y se me ocurrió hablar de un terremoto porque hacía unos días que había habido uno en Portugal. Carla tiene un contraste entre dulzura y firmeza que me encanta porque te hace confiar.

–¿Qué aprendió trabajando con actores prácticamente debutantes teniendo usted un bagaje tan amplio?

–El conocimiento no tiene fin y las ganas de aprender tampoco, porque si no eres estúpido. La experiencia te dice cómo manejar las cosas contigo, con tu personalidad o con la relación con el director y con los compañeros. Ver a esa niña (Llúcia García, la protagonista) trabajar con esa frescura, espontaneidad y naturalidad fue magnífico, y eso que dice que no quiere dedicarse al cine, con ese potencial que tiene. De hecho, le pregunté a Carla un día cómo había conseguido esas verosimilitudes y ella me dijo que dedicando mucho tiempo a crear el reparto y a elegir la persona que es el personaje. Y ahí lo entendí: esa chica, su forma de estar y de hablar, es el personaje.

– Ha mencionado a otros actores gallegos con los que ha trabajo, como Luis Tosar y Tristán Ulloa. ¿Cuando coincide en rodajes con paisanos se reconocen como grupo?

–Facilita mucho las cosas coincidir con gallegos porque no dejamos de ser emigrados, hemos dejado nuestro país, algunos más tarde, otros más pronto, y tenemos la tierra como término de referencia compartido. He coincidido mucho también con Javier Gutiérrez y con la productora Bambú. Se hablaba del cine gallego antes incluso de que existiera, porque era una forma de empujar, y poco a poco con el tiempo se han ido forjando equipos, escritores y directores, por supuesto, como Carlos Suedes, que es extraordinario. Tenemos buena relación entre nosotros.

–Hace nueve años dejó Madrid y se instaló en la provincia de Cádiz, donde tiene dos residencias: en Conil y Arcos de la Frontera. ¿Nunca fue de esos gallegos típicos que anhelan regresar a su tierra cuando se jubilan?

–Bueno, a mí me encanta Galicia y vengo a menudo a Nigrán. Lo que ocurre es que la vida te va abriendo caminos y yo voy a Cádiz desde hace 40 años por un amigo de Arcos de la Frontera que conocí en Madrid: el crítico de flamenco y poeta José María Velázquez Gaztelu. Un día me fui a su pueblo y conocí a sus hermanos y hermanas, a gente de afuera que vive allí, y acabas haciendo un círculo de amistades. Uno vive donde están sus amigos, que para mí son una parte importante de mi vida.

–No se ha ido a la Andalucía mediterránea, sino que se ha mantenido en el Atlántico.

–Viví un tiempo en Alicante y mi hijo vive en Valencia; y no, yo soy del Atlántico, que aún conserva esa frescura aunque se haya calentado.

–¿Qué sueño o ilusión tiene ahora, hablando profesionalmente?

–Seguir trabajando con los directores con quienes he conectado, como por ejemplo David Pujol. Cuando sacó su serie documental sobre el Bulli y Ferran Adrià, corrí a comprármela y no sabía que tres o cuatro años iba a trabajar con él. La experiencia de hacer la película «Esperando a Dalí» (2023) con David Pujol fue extraordinaria, aunque salga muy poco en ella (Egido interpreta al personaje de Arturo Caminada, el chófer de Salvador Dalí). Me fascinó Cadaqués, el sentimiento que me inspiró el lugar, la relación de amistad que entablé con David y el resultado de la película, muy entrañable, con una fotografía que hace que me quiera quedar a vivir en ella siendo el personaje de Jules, el dueño del restaurante, y que la haya visto unas quince veces (yo, que no suelo ver mucho las películas en que intervengo). Fue una experiencia que me tocó el corazón de verdad. Con David haré más proyectos, ahora mismo él está con la serie «Génesis», sobre la vida de Ferran Adriá, que va a ser un bombazo.

El actor gallego José Ángel Egido, con una vista de la ría de Vigo al fondo. / Jose Lores

–Siempre ha defendido que el gran premio de un actor es que vuelvan a llamarlo. A los 73 años, ¿sigue esperando el teléfono con la misma inquietud? ?

–No, hago mi vida sin estar tan pendiente como antes. Desde que me he jubilado me entra un sueldo al mes en mi cuenta por primera vez en mi vida, y eso facilita las cosas. Gracias al régimen especial que tenemos artistas y toreros, puedo seguir haciendo trabajos, cotizando por ellos a la Seguridad Social, claro. Hay años en que tengo cuatro proyectos, como este último, pero hay épocas en que no me sale nada.

–¿Cuál ha sido el papel o los papeles de su vida, por los que le gustaría ser recordado?

–No lo sé, la verdad que nunca lo he pensado, nunca me habían hecho esa pregunta; supongo que tiene que ver más con mi experiencia en la película o en la serie que con el personaje. Me recordarán por Borja, de «Médico de familia», que fue importante porque me abrió puertas; por Lino, de «Los lunes al sol», que es un personaje que transmite cosas en una muy buena película, al igual que transmite el Rector en «Los girasoles ciegos». Y personalmente hay otro personaje que he hecho que me gusta mucho, el de Chincheta, un funcionario de prisiones en la película «Horas de luz» (2004), dirigida por Manolo Matji, que cuenta la historia real de Juan José Garfia, un preso condenado a más de cien años por cometer tres asesinatos en 1987. También, el chófer de «Esperando a Dalí», aunque es más por la película que por el papel, que es muy chiquitito.