El Deportivo Don Benito incorporó la semana pasada a su plantilla al defensa Samuel Goñi. Formado en la cantera del Osasuna, estaba esta temporada sin equipo. Goñi se ha acoplado perfectamente al vestuario rojiblanco. «Me han acogido fenomenalmente. Ya me habían hablado muy bien de este vestuario. Aunque hay diferencia entre estar compitiendo y prepararte por tu cuenta, como ha sido mi caso, creo que puedo estar a la altura para competir», subraya el zaguero.

«Destaco mi polivalencia. Puedo jugar de central y de lateral derecho y creo, modestamente, que tengo colocación, recorrido y orden táctico», comenta sobre sus cualidades.

El futbolista asume con «mucha ilusión» el reto de estos cinco partidos que le quedan al Don Benito en esta fase. «El club no tiene nada que perder. Hay equipos que tienen mucha más presión que nosotros y eso creo que está a nuestro favor. Me he sentido atraído con la posibilidad de ascender al venir a Don Benito. Sería todo un premio. Vamos con el papel de tapados y, ¿por qué no vamos a soñar con ello?».

Samuel Goñi subraya que Juan García le comentó que el Don Benito en casa es fuerte. «Me lo dijo el entrenador. El equipo, en casa, arropado por nuestra gente, es más fuerte. No tenemos presión, jugamos este sábado en casa. Son ingredientes a priori perfectos. Enfrente vamos a tener un rival muy serio. El Rayo Majadahonda es el coco del grupo. Estamos entrenando siguiendo las directrices técnicas para dar la sorpresa. Creo que podemos sorprender al adversario y en esa línea estamos trabajando. En lo personal, el nivel de exigencia conmigo mismo es máximo. Es un reto para mí que el entrenador pueda contar conmigo y en esa línea trabajo», añadió el nuevo defensa calabazón.