Los jugadores del Extremadura levantan la bandera blanca... pero sólo hasta el lunes. La plantilla azulgrana, que ha venido siendo muy reivindicativa durante las últimas semanas ante los continuos retrasos en el impago de sus nóminas, ha decidido de momento aparcar estos problemas extradeportivos y centrarse en el importante encuentro del próximo domingo ante el Sanse en el Francisco de la Hera, un partido que, en caso de victoria, podría meter al equipo en zona de clasificación para las eliminatorias de ascenso definitivas a Segunda División.

El primero en escenificar esa tregua ha sido Saúl González, que este jueves ya echó balones fuera cuando la prensa le preguntó por los problemas extradeportivos: «yo creo que ya no es momento de hablar de eso, al menos por mi parte. Es algo que no me compete y no tengo todos los datos. Me voy a reservar y voy a concentrarme en lo único que puedo controlar. Hay personas que se suponen que deben arreglar estos temas y esperemos que lo hagan cuánto antes», dijo el bravo defensor madrileño.

Lo cierto es que en el vestuario han cerrado filas con este asunto. El presidente les ha pedido unos días para tratar de cerrar una operación de llegada de nuevos inversores y la posibilidad de desbloquear algunos pagos que están pendientes. Hay algunos ingresos que el propio proceso concursal los tiene paralizados y es el administrador concursal el que tiene todas las competencias para decidir.

La plantilla está cansado de esperar semana tras semana. Jugará y competirá ante el Sanse, pero el lunes van a exigir soluciones. Esta semana se había barajado con una nueva maniobra de protesta, pero ha habido tregua hasta la semana que viene. Y no habrá más prórrogas, según ha podido saber este periódico al respecto.

Sobre el partido ante el Sanse, será especial para Saúl González, ya que él es natural de San Sebastián de los Reyes «y es el club de mi vida». Pero el defensa lo tiene claro: «cuando ruede la pelota ya no habrá amigos y cada uno defenderá sus intereses».

Saúl también ha tenido palabras de elogio sobre Marín, histórico del CF Extremadura que elogió al defensa en estas páginas hace unos días y que actualmente es delegado del Sanse.

Sobre su recuperación de fractura de costillas, Saúl dice que a él mismo también le ha sorprendido la rapidez de la recuperación. «Evaluamos junto con el médico la situación y vimos que no había riesgo, por eso decidimos jugar en Valdebebas, aunque no lo esperaba».