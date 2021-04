Poder y querer son cosas distintas. Bien lo ha entendido el Mérida esta temporada. Hoy, en el estribillo de éxito que no ha parado de tatarear todo el curso, tocaba lesión. Y ese cupo lo ha rellenado José Manuel Gaspar, que muy probablemente se perderá lo que resta de temporada. A la espera de los resultados de la última resonancia, el mediapunta emeritense estará, como mínimo, un mes de baja tras la lesión que se produjo en su rodilla el pasado sábado en el Cerro del Espino.

“Parece increíble: uno llega aquí para intentar arreglar todas estas situaciones y la realidad nos supera con dureza”, dijo ayer el técnico Miguel Rivera, que para recibir este domingo al Navalcarnero (18.00 horas) no podrá contar, aparte de Gaspar, con Rocha, Felipe Alfonso, Camps y Migue Garci. De ahí que haya incorporado ya como futbolista del primer equipo a Carlos Cinta, para al menos sumar un efectivo más de cara a los cinco partidos que quedan.

“Mi forma de entender esto es levantarnos cada vez que nos golpeen. Hasta que, de tanto levantarte, llegue el momento en te quedes en pie porque los golpes ya no te tumben”, se resigna el técnico emeritense, que reconoce que han dejado de echar cuentas durante la semana. “Lo único que hemos hablado es que este domingo se nos presenta una nueva oportunidad para cambiar esto. Para revelarnos ante tanta adversidad y tantos golpes. No me voy a poner ninguna excusa. Este año nos va a pasar de todo, así que ahora hay que olvidarse y trabajar con la intención de resolver la situación en nuestra primera gran oportunidad”.

Por ahí viró toda la comparecencia de Miguel Rivera: enumerar los infortunios que no paran de pisotear al equipo, por un lado, y desplegar mensajes de profesionalidad y esperanza por el otro. “Lamento profundamente lo que nos está pasando. Nunca me había pasado esto en ningún otro sitio en que he estado. Estamos en deuda con los aficionados. Pro a veces no salen las cosas por mucho que uno quiera. Con el trabajo que estamos realizando, no obstante, tienen que llegar los resultados, no podemos tener tanta mala suerte. El otro día, en Madrid, hicimos muchas cosas bien. Mérida está ahora mismo en manos de nuestro compromiso profesional”.