La dupla formada por la extremeña Paula Josemaría y la catalana Ari Sánchez avanza con paso firme en el Adeslas Madrid Open, primera prueba de la temporada del World Padel Tour. Están ya en semifinales tras superar a las gemelas Mapi y Majo Sánchez Alayeto en los cuartos de final (7-6 (5) y 6-1).

Su estreno como pareja, la número tres en el ranking, no puede ser mejor. En los dos partidos disputados no han cedido ni un solo set y solo han perdido nueve juegos, dos en el encuentro del jueves y siete en el de este viernes, donde sus rivales eran la pareja número cinco.

El duelo Josemaría-Sánchez contra Alayeto-Alayeto comenzó igualado. Primeros juegos de tanteo y, al cuarto, extremeña y catalana se apuntan el primer break (3-1). Pero las gemelas no dejaron de apretar y recuperaron la pérdida para poner el partido 3-3. A partir de ahí, cada dupla se apuntó sus saques, lo que llevó esta primera manga hasta el tie-break. En la muerte súbita las Alayeto cometieron varios errores no forzados que Paula y Ari no desaprovecharon.

Tocadas iniciaron Mapi y Majo la segunda manga. Con un juego dinámico y sin cometer errores, Josemaría y Sánchez ganaron sus servicios y rompieron dos veces consecutivas el de sus rivales. Un arrollador 5-0 en apenas 25 minutos que prácticamente sentenciaba el partido. Las gemelas ganaron el siguiente juego, 5-1, pero nada pudieron hacer a continuación, con Paula Josemaría en modo ataque para ganar 6-1 y meterse en las semifinales, donde se enfrentarán a Delfina Brea y Tamara Icardo, que se han impuesto 7-6 (3) y 6-1 a Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias, que el jueves se deshicieron de las número dos, Marta Marrero y Marta Ortega.