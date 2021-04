La fase de ascenso a Primera Iberdrola regresa. El Femenino Cáceres se enfrenta al Alhama El Pozo, partido correspondiente a la jornada 3 del grupo Sur C de Reto Iberdrola. La cita es a partir de las 12.00 horas en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado de la barriada de Pinilla. El peculiar sistema de competición conlleva que el conjunto local no se juegue nada a nivel clasificatorio que no sea subir de su octava posición actual, ya que está muy alejado del primero, el Villarreal, ubicado en el único puesto que da opción a subir.

Las cacereñas vienen de la semana de parón liguero tras tras empatar por 1-1 ante el Unión Tenerife Tacuense. Por su parte, el Alhama El Pozotambién sumó un punto ante el Granada (0-0).

«CON MUCHAS GANAS»/ Ernesto Sánchez, entrenador del Femenino Cáceres, sostiene que «el equipo está con muchas ganas de volver a la competición. Nos vino bien el descanso para recuperarnos tanto física como mentalmente». Las jugadoras «esperan con muchas ganas el partido en casa contra el Alhama porque se va a ver nuestra mejor versión. Es un debe que seguro que tenemos porque estamos jugando mejor fuera que en casa».

Sobre el rival, señala que «es un equipo muy bien trabajado. Me gusta mucho su entrenador, Randri. Tiene las cosas muy claras y siempre saca el máximo potencial posible de sus jugadoras».

Se trata de una plantilla con nombres interesantes, según Sánchez. «Pueden destacar jugadoras como Marina Marti, la extremo derecho, o Violeta Quiles, o Sara Rubio, uno de los fichajes de este año que les está dando muy buen rendimiento», analiza.

Y es que, reitera el técnico cacereño, enfrente estará en Pinilla «un equipo similar a nosotras tanto en propuesta como en estilo de jugadoras y en manera de trabajar, así que esperamos ver un partido bastante igualado y que se vea un bonito choque entre dos equipos referentes en dos zonas en las cuales somos equipos a tener en cuenta».