Un solitario gol de De Frutos dio este sábado en Ipurua la victoria al Levante por 0-1 y deja al Eibar como colista y con una situación cada vez más difícil de poder salvar la categoría. El partido comenzó con una mala noticia la lesión de última hora durante el calentamiento de Marko Dmitrovic, que tuvo que ser sustituido por Yoel.

Las cosas para el Eibar ya se ponían cuesta arriba antes del primer minuto, ya que esta pésima novedad se unía a la importantísima baja de su jugador más determinante Bryan Gil.

La primera llegada fue para el Levante con un lanzamiento de Clerc que no encontró rematador.

El Eibar comenzó a presionar en el área levantina en busca del fallo del equipo visitante, pero en los primeros minutos el partido no tenía un dominador claro.

Los dos equipos buscaban huecos para el ataque, pero ambas defensas eran férreas y con dureza en las entradas, lo que provocó la lesión de Radoja, que en el minuto 17 tuvo que ser sustituido por Malsa.

Poco fútbol y ocasiones en este primer tramo del partido. En el minuto 23 Roger intentó sorprender a Yoel al verle adelantado, pero su tiro se fue muy lejos de la portería. Ninguna oportunidad en jugadas trenzadas en los primeros 25 minutos.

El Eibar comenzó a desperezarse y en el minuto 27 Enrich peleó un balón desde el suelo y tras recuperarlo lanzó a puerta, pero el esférico que iba bien dirigido golpeó en Postigo, marrando así la primera ocasión de los locales.

Poco después, Cote, que estaba siendo el mejor del partido, en una jugada individual, se pegó una carrera de área a área, que acabó con un centro que no encontró rematador. Segundo aviso del Eibar. El tercero un minuto después fue un golpeo desde larga distancia de Arbilla, que salió ligeramente desviado.

El Eibar no acababa de rematar a gol con claridad, pero al menos en defensa sujetaba bien al Levante, que apenas creaba peligro. En el tramo final Inui recuperó un balón y dentro del área lanzó el pase de la muerte que atajó la defensa del Levante.

La réplica llegó con un fallo de Sergio Álvarez que acabó en las piernas de Morales, que centró sin que nadie aprovechara la buena cesión.

Cuando parecía que se iba al descanso con empate a cero goles, Clerc se sacó un centro al aprovechar un error de la defensa, que De Frutos remató a las redes de manera inapelable, adelantando así en el último minuto al Levante.

Una vez más al Eibar le tocaba remar contracorriente, en el más difícil todavía de remontar el 0-1 en 45 minutos. Inui lo probó con un tiro lejano en el minuto 52 que atajó sin problemas Aitor Fernández.

La réplica llegó con un disparo de Dani Gómez, que salió alto y Kike García no quiso ser menos y acto seguido no se lo pensó para lanzar un nuevo disparo que no llegó a mayores.

El Eibar lo intentaba aunque con más ganas que acierto. Pozo realizó una meritoria jugada individual, que tras un recorte acabó con un buen tiro, que se fue por encima de la portería.

Los armeros querían dinamizar el juego y llevar la preocupación a un Levante, que se defendía sin problemas. Los jugadores locales iban encajonando al Levante dentro de su área, pero sus ataques no eran peligrosos.

En el minuto 64 un tiro bien dirigido de Malsa, pegó en Arbilla, que lo desvio a córner en la ocasión más clara hasta entonces del Levante.

Pozo, el mejor de la segunda mitad, en el minuto 68 volvió a probar a Aitor con un zurdazo raso y muy bien colocado al poste izquierdo del guardameta levantino.

Mendilibar introdujo en el campo en el minuto 74 más dinamita adelante, con la entrada del vallisoletano Quique González, en busca del gol del empate, pero el Levante estaba cómodo en defensa, jugando con todo a su favor, incluyendo el marcador.

En el minuto 88 Kike García remató un buen balón, que se fue fuera por muy poco en la ocasión más clara para el Eibar, en lo que fue la última opción de los locales, que no encontraron la manera de perforar la portería de un Levante ordenado, pero que tampoco tuvo que hacer mucho para hacerse con los tres puntos.

El saque de esquina contó con la incorporación a la desesperada del guardameta Yoel, pero ni aún así fue posible. De esta manera el Levante toma algo de aire y el Eibar se queda en solitario en la última posición y tendrá que hacer un gRan esfuerzo en los ocho partidos que restan para poder salvar la categoría.

- Ficha Técnica:

0 - Eibar: Yoel; Arbilla, Sergio Álvarez, Oliveira, Cote, Pozo, Diop (Kevin Rodriges, m. 61), Aleix García (Atienza, m. 74), Inui (Quique González, m. 74), Enrich (Pedro León, m. 85) y Kike García

1 - Levante: Aitor Fernández, Coke, Postigo, Duarte, Clerc, De Frutos (Vezo,m.83), Radoja (Malsa, m. 17), Bardhi, Morales(Rochina, m. 67), Roger (Doukuré, m. 67) y Dani Gómez (León, m.83).

Arbitro: El colegiado Xavier Estrada (Comité Catalán). Amonestaciones: Amonestó en el minuto 13 a Diop, que se perderá el próximo partido por acumulación de tarjetas, en el 16 a Clerc, en el 37 a Postigo, en el 59 a Aleix García y en el 64 a Arbilla. Goles: 0-1. M. 45+2. De Frutos.

Incidencias: partido disputado en Ipurua. Sin público.