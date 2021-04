1 - Cacereño: Bernabé, Dani Gallardo, Marvin, Carlos Daniel, Ocaña, Bermu (min. 81, Gustavo), Rubén Sánchez, Jorge Barba (min. 81, Fassani), Teto (min. 71, Segura), Alex Caramelo (min. 59, Platero) y Capelo.

0 - Montijo: Sergio Tienza, Chechu, Erik, Gideón, Javi Chino, Gianoli, Julio Rodao, José Ángel (min. 55, Adri), Miguel Ángel Espinar (min. 55, Matute), Samuel Manchón (nin. 74, Juanpe Sánchez), Pablo Gattas.

Gol: 1-0-Min. 3:Alex Caramelo.

Árbitro: César Carretero González. Roja al preparador físico local, Alberto Muñozy amarilla a los visitantes Rodao, Gideón, Gianoli.

Incidencias: Sobre 2.200 aficionados. Minuto de silencio por Agustín García Domínguez, aficionado del Cacereño, y por el abuelo del jugador local Raúl Espinosa.

El Cacereño recobra su credibilidad, puesta en cuestión justamente hace una semana en Navalmoral de la Mata. Un gol a modo de premio tras un muy buen inicio de Alex Caramelo resultó determinante en el éxito local ante el Montijo (1-0), rival directísimo al que coge la delantera a falta de cuatro encuentros y con dos plazas con premio máximo. El proyecto del decano extremeño enfila la recta final hacia el objetivo, que en absoluto tiene conquistado, pero sí encauzado, en el horizonte del mes de mayo. Y el del ambicioso Montijo, ahora a un punto del CPC, también. Pero los dos deben remar aún.

En un duelo de gigantes de la categoría, a los de Julio Cobos les bastó su proverbial empuje de los 20 mejores minutos de la temporada para conquistar tres puntos mortales de necesidad en el momento clave del año. En comunión perfecta con la grada y como poseído en su actitud, sometió al grupo de Juan Marrero en lo que suele dar rédito en el fútbol:la fe combinada con el talento.

En un campo pesado pero permitiendo la rapidez de las transiciones, el Cacereño ganó todas las disputas en este tramo por pura convicción. Se imponía en cada balón dividido y triangulaba con clarividencia guiado por Jorge Barba, de nuevo espléndido en términos de inteligencia futbolística y sobrado en el regate. Qué jugador, este domingo el mejor junto al lateral Ocaña.

Y en el minuto 3 la presión de Alex Caramelo en el área visitante hizo que el extremo recogiese el balón, hiciera un par de amagos y rematara a gol ante un Sergio Tienza que encajaba su sexto tanto en lo que va de temporada. Algo más que un tanto. Mucho más que un 1-0. Era un golpe moral importante en las entrañas visitantes, de puesta en escena timorata.

La clave era la actitud, pero también la propuesta. Dani Gallardo, zurdo como titular en la banda derecha ante las dudas físicas de Raúl Espinosa, pudo hacer el 2-0 muy poco después, aunque su envenenado disparo se fue a la madera. El CPC era el amo del juego ante la caraja montijana.

Se fue entonando el cuadro de Vegas Bajas conforme iba transcurriendo el duelo. Pura lógica ante el equilibrio de fuerzas de dos plantillas de Segunda B más que de Tercera División.

Ya no gobernaba tan a sus anchas el decano cuando se aplicó el Montijo, que sin embargo apenas hacía daño en ataque mucho más allá de la amenaza en banda de Samu Manchón o algún control de espaldas de Espinar en el área, con una caída discutible en esa zona que fue discutida.

Impecables Carlos Daniel y Marvin y sobresaliente Ocaña en la banda izquierda, el Cacereño prefirió el juego de contragolpe con las bandas de Teto y Caramelo. Todo ello, sostenido por Rubén Sánchez, el stopper para todo del equipo verde que continúa siendo imprescindible ejerciendo de Casemiro por su tremenda efectividad táctica.

SEGUNDA PARTE / El partido tomó el camino del equilibrio para el resto, aunque con más amenaza de los locales, también en el segundo tiempo. El partido era gobernado emocionalmente por un Cacereño aplicado en defensa ante un Montijo al que le fallaba el último pase y no encontraba su fuerte en el juego de estrategia por la fortaleza de futbolistas capitales en esa faceta física, como Javi Chino, Espinar, Eric o Gianoli.

El encuentro decayó en las áreas. A medida que se acercaba el final había menos alegría en el toque y más rigor en la colocación de los futbolistas.

Los cambios sentaron bien al Cacereño con la entrada de Pablo Platero y Segura, especialmente. El equipo verde no pasaba apuros porque su rival carecía de profundidad, demasiado dependiente de las estériles acometidas por la izquierda del Gideón, un jugador siempre amenazante.

El Cacereño tuvo algunas situaciones para sentenciar, especialmente en las botas de Platero, que se inventó un disparo a la escuadra, cuyo rebote mandó al infinito Capelo, lastrado en la definición por su trabajo estajanovita en favor del equipo.

La tuvo el Montijo tras una salida en falso de Bernabé en los estertores del duelo, pero en realidad ocurrieron muy pocas cosas en ese tramo, con la grada empujando al equipo local y la explosión final para ganar un partido que de nuevo sitúa a los verdes en la mejor de las condiciones para conseguir la meta.

Siguen siendo aún los dos favoritos para el ascenso directo, pero ninguno de los dos debería relajarse lo más mínimo. El fútbol depara sorpresas desagradables cuando menos se espera.

LOS ENTRENADORES

«Un partido muy completo y complicado», coincidieron ambos técnicos, el que se apuntó la victoria, Julio Cobos (Cacereño), y el que se llevó la derrota, Juan Marrero (Montijo). «Ha sido una victoria muy trabajada ante un muy buen equipo. Después de la derrota del otro día era vital para nosotros», apuntó el preparador del conjunto verde, que aseguró que gozaron de ocasiones suficientes para haber sufrido menos. «Aunque creo que hemos gestionado bien todos los momentos del partido». El guion inicial del encuentro sorprendió a Marrero, «no esperaba esos primeros 15 minutos en los que no hemos estado, nos quemaba el balón», pero no a Cobos:«en nuestro campo tenemos que salir así; dudaba si los charcos nos iban a impedir circular el balón, pero no fue así».

«Sabíamos que si el Cacereño encontraba fruto en el primer cuarto de hora les daríamos oxígenos y esos minutos han sido de ellos. Luego hemos entrado en el partido y hemos tenido nuestras opciones, el equipo no ha dejado de luchar, hemos hecho un sobresfuerzo para tratar de contrarrestar a un Cacereño en su mejor versión», dijo Marrero.