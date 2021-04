0 - Jerez: Jesús Torres; Jaime, Pity, Juanfe, Iván Matas, Juanito de la Cruz (Sevi, minuto 67´), Jony, (Nene, 81´) Toscanini (Marcos, 53´), Miguel (Javi Galván, minuto 81), Josu (Víctor, mijnuto 67) y Javichu.

0 - Coria: Álex Hernández; Carlos García, Dani Aparicio, Mahillo, Deme (Chema, 59´), Iván Giráldez (Fernando Pino, minuto 59), Álvaro, Alejandro (Lucas, minuto 76), Iván Fernández, Ismael (Antonio, minuto 62) y David López.

Árbitro: Broncano Suarez. Mostró tarjetas amarillas a Jaime, Josu y Pity por el conjunto local; Ismael y Álvaro (dos amarillas, expulsado en el 90´).

Incidencias: Encuentro de la segunda fase de ascenso disputado en el Manuel Calzado ante 250 espectadores.

El Coria se dejó dos puntos vitales en su larguísimo viaje a Jerez de los Caballeros (0-0), por lo que el ascenso a Segunda RFEF de los de Raimundo Rosa, ‘Rai’ se pone ahora más difícil, al menos en esta primera fase. El partido el domingo ante el Cacereño será absolutamente clave, y los celestes tendrán la obligación de vencer al líder de este grupo.

El de este domingo fue un reparto de puntos justo en un partido que cambió radicalmente de imagen en la segunda mitad, en la que se vivieron más ocasiones de peligro, con ambos conjuntos lanzados al ataque aunque sin acierto en los metros finales. Los templarios, últimos de grupo, también tenían necesidad de sumarlos tres puntos para acabar lo más arriba posible y pensar en esa fase definitiva.

El partido comenzó sin un dominador claro aunque en el minuto 21 hubo un centro del delantero visitante Giráldez y David López envió el balón fuera.

La otra acción destacable en estos primeros cuarenta y cinco minutos fue en el 36´ con un saque de banda de Jaime Márque y el remate de Toscanini se fue alto. Equilibrio, pues, en cuanto a opciones de unos a otros en un encuentro en el que estaba bastante patente desde ese inicio la presión de unos y otros a la hora de sumar los tres puntos.

CAMBIO DESPUÉS / Nada tuvo que ver la segunda mitad, con más ocasiones y con Jony siendo el primero en intentarlo.

A partir de ahí no dejaron de llover las oportunidades: Juanito de la Cruz remató fuera, cabezazo de Juanfe desviado por bien poco, y minutos más tarde, Jaime se topó con el travesaño.

Pero pasaban los minutos y el tan ansiado gol no llegaba con ambas escuadras lanzadas al ataque, y eso que en el añadido tanto Jerez como Coria tuvieron una opción cada uno. La primera vino a través de una falta de Iván Matas que casi sorprende al portero, y en el 92 Fernando Pino con un remate que atajó Jesús Torres sin complicaciones.

Sin tiempo para más, el marcador inicial no se movió, pero no fue porque no lo intentaron los protagonistas, que dieron una lección de entrega de primer orden, por lo que los aficionados se fueron contentos de la actitud que vieron sobre el césped. H