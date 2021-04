2 - UP Plasencia: Sergio Moya, Genís Balaguer, Diego Cabezola, Alberto Núñez, Lolo Liberal, Jojo, Borja Encada (David Albarrán, min.86), Aarón Fernández, Pablo Bueno, Diego Pantoja (David Calle, min.89) y Kofi (Diaby, min.77).

1 - Miajadas: Rosiña, Juanjo Neiva, Álex Jiménez, Eloy, Charly (Mané, min.28), Gabri (Álex Cañero, min.61), Fale, Jaime Cañamero, Matheus (Rubén Pezón, min.78), Jesús Búrdalo (Isma, min.61) y Mati (Juanlu, min.78).

Goles: 0-1: min.36, Jaime Cañamero; 1-1: min.52: Borja Encada y 2-1: min.88: Aarón Fernández, de penalti.

Árbitro: Brito Regadera. Mostró amarilla al local Jojo (min. 43 y 72, por lo que vio la roja) y al técnico Luismi. Por los visitantes amonestó a Jesús Búrdalo y Mané.

Incidencias: Partido disputado en el estadio Municipal Francisco Gil, 500 espectadores.

Victoria sufrida, peleada y merecida de la UP Plasencia ante un buen Miajadas al que solo pudo doblegar (2-1) de penalti y casi en el último minuto. Este resultado coloca a los pupilos de Luismi como líderes del grupo de playoff con cinco puntos de ventaja sobre el propio Miajadas, tercero, y un punto por encima del Extremadura B, con nueve aún en disputa.

Fue, sin duda, el mejor partido de los locales en lo que va de temporada. A la actitud encomiable, que tan pocas veces le ha faltado a la UPP, se le añadió esta vez el buen juego, la velocidad y las ganas de resolver con prontitud. Lo que la faltó fue el acierto de cara a portería, porque fueron tantas las ocasiones de las que dispuso que resultó casi imposible creer que fueran los tomateros los que conseguirían adelantarse.

Ya a los tres minutos la grada cantó gol en un disparo de Kofi que se marchó fuera por muy poco. La banda derecha placentina era un torrente de peligro encabezado por un desencadenado Borja Encada que fue una pesadilla para Charly, el lateral acabó lesionado y tuvo que ser sustituido por Mané. Kofi tendría un mano a mano con Rosiña a los ocho minutos y el cancerbero acertó a despejar con el pie. Lo intentó de nuevo Kofi en el 16 a la media vuelta, y de nuevo envió el balón fuera. En el 20 un fabuloso centro de Borja Encada cae a pies de Aarón Fernández, que incomprensible en él, marró en el disparo ya que le salió muy flojo a las manos de Rosiña. Tampoco acertó Pantoja en el 24, no se atrevió el delantero a disparar ante la salida del meta y en su intento de centrar a Kofi, que estaba sólo, no acertó en el pase.

Sin embargo, cosas del fútbol, en la única ocasión que el Miajadas osó acercarse a la meta placentina acertó de pleno ya que Jaime Cañamero en el 36 se aprovechó de un error en las marcas defensivas para meter el balón en las redes del Plasencia. Un 0-1 casi sorprendente pero que valía su peso en oro. Así se llegaría al descanso.

El gol del empate local

No cambió nada el panorama a la vuelta de vestuarios. Siguió apretando el Plasencia y prueba de ello fue que consiguió el gol del empate mediante las botas de su mejor jugador. Borja Encada, que en lo que pareció un centro buscando compañeros, se convirtió en un golazo, ya que el esférico se coló por toda la escuadra ante la desesperación y la sorpresa de Rosiña que nada pudo hacer. Pudo aumentar el Plasencia su renta en el 55 cuando Rosiña saca una mano excepcional a disparo de Pantoja, que no parecía tener su día de cara a puerta, aunque no escatimó en esfuerzo.

Los cambios de Bidaurrázaga propiciaron que su equipo comenzara a manejar el tiempo del partido, aunque no conseguía profundizar. Un tímido disparo de Mati en el 63 que acabó en las manos de Sergio Moyá fue lo único destacable en ataque.

Sin embargo, la expulsión por doble amarilla de Jojo en el 72, que se suponía una merma para el Plasencia, no supo aprovecharla el Miajadas, que siguió sufriendo las embestidas placentinas. Diaby, que acababa de salir al terreno de juego disparó cruzado en el 83. Pero el senegalés se convirtió en protagonista cuando en el 87 se interna en el área y es derribado claramente por Álex Jiménez, el colegiado no lo dudó y señaló penalti.

La pena máxima se la disputaron Pantoja y Aarón Fernández, los galones del 10 se impusieron y su lanzamiento se convirtió en el gol que dio la victoria y el liderato al Plasencia.