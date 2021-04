Miguel Benavides, ciclista sub-23 del Extremadura-Ecopilas, presentó en Cambrils sus credenciales para optar a un nuevo título del Open de España XCM 2021 tras lograr la segunda plaza.

El corredor pacense afirma haberse encontrado bien desde el inicio, «donde un buen puesto en el cajón es la salida es una buena manera de comenzar. Quizás se me escapó la fuga buena más o menos a partir de la mitad del recorrido y aunque he tenido muy cerca al grupo perseguidor de cabeza de carrera en una zona llana me quedé solo y finalmente no pude enganchar con ellos. Estoy muy contento con este puesto». La victoria en su categoría fue para Roger Ferrer.

En la categoría reina, Manu Cordero también lograba sus primeros puntos en el Open tras lograr clasificarse en séptima posición, donde la victoria fue para el luso Tiago Ferreira.

La peor parte del día de la llevó la única representante en la categoría féminas del Ecopilas, la montijana Tamara Sánchez, que no pudo concluir su participación en la Scott Marathon BTT by Continental debido a una caída que afortunadamente sin consecuencias graves para ella. H