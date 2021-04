«Llevo aquí ya cuatro años sufriendo y peleando mucho y creo que nos lo merecemos». Ángel Bernabé, portero del Cacereño, dice que espera poder celebrar un ascenso tras varias temporadas de frustraciones. «Nos toca ya», comenta, «pero nos queda mucho. Hay que seguir currando. En Coria será dificilísimo ganar», recalca.

«Se dan todas las condiciones para que lo consigamos. Hacía muchísimos años que no veía un vestuario así. Aquí estamos todos juntos. En años anteriores había también buena gente, pero en los vestuarios de los equipos también suele haber pequeños grupillos o alguna oveja negra», reflexiona el siempre explícito futbolista.

«Además, el club no estaba bien, ya que había problemas institucionales y económicos que la gente no sabía y que afectaban; ahora todo eso no existe y hay una gran estabilidad», especifica Bernabé tras salir del entrenamiento del lunes al tiempo que no espera llevarse, dice, «un disgusto tan grande como los años anteriores».

Olvidada la derrota en Navalmoral por el triunfo ante el Montijo, en el Cacereño vuelve a reinar el optimismo más moderado. Todo ello, después de que en la puesta en común en el ensayo de la mañana en los campos de Pinilla el entrenador, Julio Cobos, haya alertado contra el exceso de euforia y apelado a la humildad y el trabajo del colectivo.

El meta toledano vivió muy intensamente el éxito ante el Montijo que ha devuelto al CPC al liderato. «Fui a abrazar uno a uno a mis compañeros. También a dar las gracias a los aficionados y a felicitar a Carlos Andújar, que era su cumpleaños, como el de mi novia, Miriam; también a abrazar a Raúl Espinosa, que había fallecido su abuela», concreta Bernabé, curtido en mil batallas futbolísticas, que avisa que «esto no está hecho, ni mucho menos, aunque hemos dado un paso de gigante, un paso grandísimo. Sabíamos que nos estábamos jugando muchísimo e hicimos un buen partido».

Bernabé dice que se congratuló especialmente por el encuentro que firmaron futbolistas como Pablo Platero o Jorge Barba, factor desequilibrante de nuevo. «Cuando no estuvo él se notó su falta al principio. Nos da mucho. Tiene muchísima calidad como enganche», resalta el experimentado meta. La imagen de este reportaje es ilustrativa de esa conexión y especial debilidad de un portero líder, además de capitán, más allá del terreno de juego. «Le di la enhorabuena por el partido que hizo», desveló.

Bernabé se considera ya un cacereño más en una ciudad en la que ha encontrado la estabilidad a todos los niveles. Le da igual cuándo:si dentro de dos semanas, de tres o de cuatro. Él, dice, tiene una fijación: jugar en la Segunda RFEF la próxima temporada.