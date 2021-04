Con 22 tantos es el máximo goleador de un equipo, el Cáceres Uex, que aspira a subir a Segunda. Él ha estado en Primera, y de cara al exterior apunta con humildad que es uno más dentro de la plantilla del club extremeño de Segunda B. Nunca dirá que es la estrella del cuadro de Antonio Salguero, aunque su ingente clase y el respeto de sus compañeros lo demuestre.

Solamente las lesiones han privado a Fernando Narciso Sánchez, ‘Fernan’ (Malpartida de Cáceres, 2 de diciembre de 1991) de haber seguido en la élite del fútbol sala nacional. En el UMA Antequera, que lo firmó en 2015, no cuajó. «Me rompí el cruzado». recuerda sobre sus meses en «la mejor liga del mundo».

Su imponente zurda, evidenciada desde que era benjamín en su pueblo, le ha otorgado ese status. Y este año está volviendo a ser él realmente. «En la temporada 2017-2018 volví a mi equipo de siempre, y ahí llevo desde entonces, donde los problemas con las lesiones no me han dejado en paz hasta este año en el que, por fin, tras 5 temporadas, las he superado», cuenta.

Tiene Fernan como referencias a dos leyendas: Paulo Roberto y a Ricardinho. Con este último «tuve la fortuna de enfrentarme a él y me sorprendió tanto dentro del campo como fuera, la cercanía que tenía con los rivales y los aficionados», asegura.

Solamente se ha perdido un encuentro en lo que va de liga, algo fundamental para la gran temporada de los universitarios, que aspiran a subir un peldaño y a reverdecer unos laureles ya disfrutados en la ciudad, aunque se pierdan en el tiempo, con sucesivos equipos en la máxima categoría, como el Distribuidora de Recambios o El Periódico Extremadura. En Segunda estuvo el Forma, del que Salguero fue entrenador. «Las posibilidades están ahí, estamos a un punto del playoff de ascenso, sabemos que va a ser difícil, pero no vamos a parar de luchar. El primer objetivo de la temporada, que era quedar entre los cinco primeros en la primera fase, se consiguió. Ahora en la segunda, a falta de cinco jornadas, estamos a tan solo dos puntos de cerrar la clasificación para la Copa del Rey, así que sería increíble cerrar la temporada logrando esos playoff y ojalá el ascenso».

Dinamizador

El ala malpartideño está feliz compatibilizando su trabajo como dinamizador deportivo en la Mancomunidad Tajo-Salor y también sus estudios como entrenador de nivel 2 en Cefidex. «Estoy acostumbrado a organizarme, pero sí es verdad que hay que hacer muchos esfuerzos y es importante el apoyo de mi pareja, mi familia y mis amigos», explica.

También muestra su satisfacción, como hicieron Pablo Iglesias y Aarón en un reportaje en este diario, por el vestuario del Cáceres Uex. «Es uno de los mejores de los que hemos tenido en este equipo, es muy completo y compensado. Todos tiramos del carro, unas veces unos están mejor y otros días otros. En el día a día siempre hay un buen ambiente, con bromas, pero cuando hay que ponerse serios somos muy competitivos. De hecho los entrenamientos son duros y bastante intensos. La verdad es que la mayoría llevamos muchos años juntos, lo que también ayuda porque nos conocemos muy bien, tanto dentro como fuera de la pista», detalla.

Y el líder real está en el banquillo, opina. «Antonio Salguero te transmite desde el primer día ese gen ganador, por eso sus equipos son siempre tan competitivos. Te exprime al máximo para sacar todo lo que llevas dentro, pero luego sabes que puedes contar con él para cualquier cosa, ya sea dentro como fuera del campo. La puerta de su casa siempre está abierta para los jugadores», resalta.

¿El futuro? ¿El ascenso? Si se consiguiera, Fernan dice que habría que trabajar más con la base, y en lo económico más apoyo de empresas e instituciones. Pero todo ello es hipotético, ya que aún no se ha logrado lo que puede ser un premio por el que todos esperan, al menos, pelear. Y ahí estará Fernan, el malpartideño que marca diferencias.