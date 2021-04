La derrota ante el Atlético Baleares había dejado tocado al Villanovense, pero el conjunto serón, en su enésima resurrección esta temporada, logró una gran hazaña ganando el sábado por la tarde al Rayo Majadahonda (0-2).

Relacionadas El Villanovense tumba al líder

Ese triunfo en casa del líder hace que las buenas sensaciones regresen a Villanueva de la Serena y se siga soñando con adjudicarse uno de los dos primeros puestos que da opción a jugar la próxima temporada en la Primera RFEF, o liga Pro, como se conoce.

Pero hay que ir partido a partido y el compromiso más inmediato llega el domingo frente a un Navalcarnero que ya no se juega nada. Las opciones seronas de ascenso pasan por ganar y esperar alguna ayuda de Mérida y Don Benito, que se miden a los dos obstáculos de los serones en su objetivo: Majadahonda y Baleares, respectivamente. Cualquier ayuda extremeña sería bienvenida en Villanueva de la Serena para encarar posteriormente de manera más cómoda la visita de los jugadores de Javier Álvarez De los Mozos a Baleares y el último compromiso en casa ante el Majadahonda.

El Villanovense depende de sí mismo, pero sobre todo en Villanueva se teme el desplazamiento a Baleares, conjunto que se ha destapado en esta segunda fase ganando todo gracias a su potente plantilla.

Con la vista puesta en el choque del próximo domingo contra el Navalcarnero, el Villanovense arrancó este lunes su semana de trabajo, como es habitual con una sesión de recuperación antes de intensificar la preparación en los próximos días.

Un Villanovense que no quiere sorpresas y no se fía de un Navalcarnero que ya no tendrá nada que perder. Lo bueno es que el Villanovense ya sabe cómo doblegar al conjunto madrileño, pues fue en Navalcarnero precisamente donde comenzó con bien pie la segunda fase el conjunto serón.