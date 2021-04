Antonio Otegui dio una lección de fútbol en el centro del campo en la goleada del Badajoz por 0-4 ante el Sanse. El centrocampista navarro, cedido por Osasuna, lleva seis partidos seguidos como titular dando un excelente nivel en el campeón de Segunda B. «Estamos en un momento súper bonito y muy contentos del trabajo que se estaba haciendo anteriormente que se ve reflejado ahora. El equipo ante el Sanse dio un nivel súper alto ante un gran rival», ha explicado el futbolista.

El jugador explica que hicieron un partido «super completo y ver enganchada a la afición me hace muy feliz. Siempre han estado en todo momento apoyando y es de otra categoría. Estamos en un momento súper dulce por todo el trabajo de cada día. Nos exigimos un montón, tanto los que jugamos como los que no, y ser campeones a falta de tres jornadas es algo muy positivo».

Muy natural

Vivió la goleada en el estadio de Matapiñonera, «con naturalidad porque podemos ganar a cualquiera. Sabíamos que nuestro rival era súper competitivo delante pero todos confiamos en todos, vamos como motos y se ve reflejado. Los demás equipos tienen jugadores muy buenos pero nuestro bloque es súper completo tanto futbolistas como cuerpo técnico y esto se ve en cada jornada. Físicamente estamos muy bien, vamos todos a una, estamos concienciados en lo que tenemos que hacer y esto se ve».

Antonio tiene muy claro en qué ha mejorado durante la temporada. «Físicamente. En Primera, Segunda o Segunda B tienes que estar bien porque si no, no das el nivel o estás un pelín por debajo. Aparte del talento y calidad tienes que estar preparado físicamente y eso también es culpa de los preparadores físicos, readaptadores…de los que no se ven en el terreno de juego y son súper importantes para nosotros. Todos los días nos machacamos para dar nuestra mejor versión los fines de semana», comenta el protagonista.

Añade que al principio estuvo sin jugar, «ahora me toca la parte más bonita y voy a más. Soy ambicioso para dar el máximo cuando tenga la oportunidad de jugar». Y también es clave «tener una gran competitividad interna hace que el domingo llegues mucho más rodado y tengas esa chispa necesaria para poder competir».