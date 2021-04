Compás de espera en los grupos de ascenso de la Segunda División B de fútbol sala. Al no haber competición este fin de semana se jugarán partidos aplazados, en la segunda fase, como es el caso del Movistar Inter B-Integra2 Navalmoral, que no se disputó en la tercera jornada por incidencias covid en el equipo madrileño. De este partido, fijado para las 17.00 horas de la tarde del sábado en Alcalá de Henares, estará muy pendiente el Cáceres Universidad, que no tiene partido fijado. Los madrileños lideran la tabla del grupo 4C y en caso de ganar conseguirían una notable ventaja al frente de la clasificación, por lo que los universitarios deberían centrar sus esfuerzos en la segunda plaza, que también clasifica para el playoff de ascenso a Segunda División. Por el contrario, si los moralos vencen darían un gran paso adelante para jugar la Copa del Rey la próxima temporada y de paso harían un favor a sus paisanos del Cáceres Uex.

No juega tampoco el Jerez Futsal en su grupo 5C y sí lo hacen los dos extremeños del grupo 4D por la permanencia. El domingo por la mañana el CD Colegio San José recibe al Futsal Ibi alicantino (12.00) y el Madroñera al Silver madrileño (12.30); ambos clubs no quieren fallar en casa para seguir luchando por no descender.

Además, en Segunda División femenina La Cruz Villanovense juega el domingo en la cancha de La Algaida (12.00) y el sábado Almaraz visita al Martos (17.00) y Sporting Garrovilla al Villa de Fines (17.30).

La jornada del fútbol sal extremeño en categorías nacionales se completa el domingo con tres partidos de División de Honor Juvenil: Integra2 Navalmoral-Ciudad de Móstoles (12.00), Alcorcón-Almaraz (12.00) y Obispo Perelló-Cáceres Uex (12.30).