2 - Villanovense: Pedro, Diego Parras, Lobato, Adri Escudero, Samu Hurtado, Julen (minuto 80, Iván Pajuelo), Clausí, Dani Martínez (minuto 86, Juan Ramón Ruano), David Moreno (minuto 62, Miguel Díaz), Fran Viñuela (minuto 80, Iván Cabellud) y Valentín Prieto (minuto 62, Cristo). 1 - Navalcarnero: Aitor, Víctor Calarge, Álex Alonso, David Gómez (min 82 David Rodríguez), Mario (min 82 Vavá Guerreiro), Fran Pérez, Álvaro Ramón, Monteagudo, Ramón, Dani del Moral (min 92 Olivera) y Jesús de Miguel. Goles: 1-0 minuto 51 Valentín. 2-0-minuto 59: Fran Viñuela. 2-1 minuto 93: Jesús de Miguel. Árbitro: Fernández Cintas. Mostró tarjetas amarillas a Fran Viñuela del Villanovense y también a Mario y Vavá Guerreiro del Navalcarnero. Incidencias: Estadio Villanovense. Alrededor de unaos 700 espectadores en las gradas en partido correspondiente a la segunda fase de la Segunda División B.

El Villanovense hizo los deberes y sumó ante el Navalcarnero tres puntos vitales para las aspiraciones de ascenso. La victoria sabe aún mejor tras el pinchazo del Rayo Majadahonda en Mérida. Unos resultados que dan lugar a que el Villanovense-Rayo Majadadonda de la última jornada en Villanueva de la Serena sea toda una final.

El primer tiempo fue bastante decepcionante por parte de ambos equipos, con un Villanovense que no encontraba la forma de hincar el diente a un Navalcarnero que salía con osadía jugando el balón desde atrás.

Tras el triunfo del Baleares en Don Benito en la matinal, el conjunto serón se veía obligado a dar un paso al frente para ir a por todas frente a un Navalcarnero que no se jugaba ya nada.

El Villanovense parecía mostrarse más a gusto esperando la salida del Navalcarnero, confiando su suerte al robo de balón en la línea de tres cuartos, pero la presión de la línea atacante serona era sin la convicción necesaria. A punto estuvo de cambiar el guión de ese primer periodo si llega a entrar el trallazo de Dani Martínez desde fuera del área en el minuto 10, pero el disparo se marchó alto, aunque arrancó el primer y prácticamente único ‘uy’ del graderío serón en esa primera parte.

El conjunto de la comunidad madrileña no se achantaba y probaba suerte por medio de Álvaro Ramón y de Fran Pérez en sendas llegadas en los minutos 14 y 15. El choque no gustaba a la afición serona, que veía cómo los suyos no podían abrir la lata.

En el descanso pasaron dos cosas: La primera un tremendo aguacero que dejó el campo más rápido para la segunda parte. La segunda, la charla de De los Mozos a sus jugadores, que salieron más enchufados en el segundo periodo.

En el segundo tiempo cambió la decoración y el Villanovense salió decidido a por el partido acumulando gente en el área contraria y empleando peligrosos centros laterales que serían claves en ambos goles.

Con ese guión, en el minuto 51, centro medido de David Moreno al punto de penalti, donde Valentín cabecea picado ajustado al palo izquierdo de Aitor haciendo el 1-0. El gol espoleó al Villanovense y a su hinchada y el Navalcarnero no tuvo capacidad de reacción.

Mismo guión en la jugada del 2-0, ocho minutos después en pleno vendaval serón. David Moreno sirve otro centro sensacional desde la izquierda y Viñuela engancha una soberbia volea que se cuela como un obús imparable para Aitor.

Con el 2-0 a favor y el partido convertido en un monólogo del Villanovense, De los Mozos movió el banquillo dando entrada a Cristo y Miguel Díaz en sustitución de dos de sus jugadores más destacados en ese arreón de la segunda mitad, Valentín y David Moreno, que eran despedidos con una fuerte ovación por parte de la hinchada serona.

El partido era cómodo para el Villanovense, que incluso dio un paso atrás para amarrar la victoria. Los serones tuvieron tres ocasiones más por medio de Cristo y Cabellud, pero sin consecuencias. Ya en el descuento, Jesús de Miguel maquilló el resultado acortando distancias, pero los tres puntos se quedaban en casa. H