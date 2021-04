Para Pedro Rocha Junco (Cáceres, 16 de octubre de 1954) presentarse de nuevo a la presidencia de la Federación Extremeña de Fútbol ha sido una cuestión de fe en un equipo de trabajo y, dice, consecuencia directa de una petición general de los diferentes estamentos. En esta entrevista, primera que realiza tras ser reelegido para su tercer mandato, dice que espera alcanzar la tranquilidad en la territorial, asegura que la salud económica federativa es absoluta y afirma que la región tiene «muchísimas posibilidades» de albergar la fase de ascenso a Segunda División, algo que se podrá conocer este viernes.

De nuevo presidente de la federación, de nuevo tras un proceso largo. ¿Le merece la pena?

Claro que sí. Hay mucha gente que estaba sufriendo y que necesitaba que se le apoye en estos momentos en el fútbol extremeño.

¿En qué se va a diferenciar esta etapa de las anteriores?

En las anteriores se ha trabajado muy bien. Se sacó adelante una federación que estaba en una situación muy delicada y se han hecho muchísimas cosas. Lo que tenemos claro es que hay unos nuevos proyectos muy fuertes. Vamos a poner en marcha todas las promesas que se han hecho durante la campaña electoral.

En realidad, ¿qué va a cambiar? ¿O será continuidad?

Siempre hay que ir mejorando, y el fútbol extremeño, afortunadamente, está en esa línea. Evidentemente hay puntos más débiles que se van a tocar. Se van a profesionalizar muchísimo las estructuras de la federación, trabajaremos en el tema de las instalaciones, con la Universidad de Extremadura, como hemos hecho antes firmando un convenio, se creará una comisión médica… tenemos muchísimos proyectos.

Dijo que iba a estar dos mandatos, pero ya ha sido elegido tres veces…

Efectivamente, he sido elegido tres veces. Evidentemente, me presento porque el fútbol extremeño me lo ha pedido desde todos los estamentos: árbitros, jugadores, clubs… y no podía defraudarles. Respecto al camino que se había recorrido en los anteriores mandatos, quedaban cosas por perfilar porque no habían sido completos. Teníamos que seguir estando ahí llevando a buen puerto todo lo que habíamos dicho.

¿Ello equivale a decir que en esta ocasión no asegurará que será su último mandato?

Ahora lo único que voy a decir es que quiero trabajar por el fútbol extremeño, que confío muchísimo en el equipo de trabajo que tenemos y que será al final lo que Dios quiera. Además, recuerdo que en su día aseguré que no iba a cobrar y he mantenido y mantendré mi palabra. Para que la gente lo sepa, he renunciado a cobrar el dinero que viene desde la española para el presidente y lo hemos destinado para crear tres nuevos puestos de trabajo.

¿Cuál es su diagnóstico sobre el estado de salud actual del fútbol extremeño?

Cuando entramos en el año 2013 había muchos problemas. Lo habíamos cogido con un déficit tremendo, pero afortunadamente nuestro equipo ha trabajado muy bien y se ha sacado todo adelante. Hoy por hoy el fútbol extremeño goza de una salud espléndida. Hay que tener en cuenta que los trabajadores llevaban catorce meses sin cobrar, en la Mutualidad más… Hoy se les paga antes del día 30. No hay problemas. Sí tenemos que mejorar en ciertos aspectos, como he comentado anteriormente, pero el fútbol extremeño está representado perfectamente en el fútbol nacional. Está en el comité de árbitros tenemos a unos miembros extraordinarios, tanto en Primera como en Segunda con Jesús Gil Manzano, Ángel Nevado, Guadalupe Porras, Fran Hernández Maeso y David Ortiz y Álvaro González, los asistentes de Segunda que tenemos en la región. También tenemos al jefe de protocolo de la Federación Española, un puesto muy importante ligado al presidente, Luis Rubiales, que es Antonio Retamosa. Tenemos a Ángeles Aguilera, a Chema Timón, que es el jefe de gabinete, y yo mismo soy vicepresidente económico. Además, hemos hecho historia con la jugadora del Femenino Cáceres Mari Ángeles García, 'Yaye', la primera mujer en la Comisión Delegada de la RFEF. Estamos muy bien representados.

¿Se puede decir que la economía de la federación extremeña está saneada?

Sí. Tenemos un programa de pagos que estamos cumpliendo perfectamente y hemos ampliado bastante el capital porque se compró la sede de Badajoz, ahora tenemos otro nuevo proyecto de una compra muy importante por el que el valor de la federación va a aumentar mucho. Eso va a ser en la zona de Plasencia y será en breve. Además, también se está haciendo lo de los campos de Mérida y Badajoz y también con el ayuntamiento los campos de Pinilla de Cáceres. Estamos potenciando muchísimo, como digo, el patrimonio.

¿Qué ha querido hacer en todos estos años y no ha podido llevarlo a cabo?

Todavía no he podido, pero vamos a conseguir que el fútbol extremeño pueda estar tranquilo, que no tenga sobresaltos y que miremos todos por el bien común, sin personalismos. Eso es lo único que me queda realmente.

Tiene fama de hombre de consenso y dialogante, pero tiene también algunos enemigos. ¿Qué les diría?

No pasa nada. Es natural que los haya. Como en la vida misma, nadie le puede dar gusto a toda la gente, está claro. Yo jamás he querido hacerle daño a nadie. Mi objetivo siempre es el bien común.

Hay todavía algún asunto pendiente con la justicia…

Es gracioso porque todo lo que ha habido en los temas judiciales se ha ganado. Si queda algo pendiente, personalmente conmigo no va. Lo que tengo muy claro es que es muy fácil denunciar, pero lo difícil es ganar.

¿Cuál es su apuesta en clubs como el Badajoz, Extremadura y Villanovense e históricos como el Cacereño? ¿Son necesarios los ascensos?

Efectivamente. Es importante que haya venido savia nueva a los clubs. Tienen unos proyectos estupendos. Estamos muy ilusionados con los clubs y los dirigentes. Aparte de ello, son grandes amigos. La asamblea está constituida por equipos muy potentes, que son los que deciden en el fútbol extremeño. Tengo que añadir, además, que el viernes se decide lo de la fase de ascenso a Segunda y tenemos muchísimas posibilidades de ser sede. Serían Badajoz, Almendralejo, Don Benito y Villanueva de la Serena.

«El viernes se decide y hay muchísimas posibilidades de ser sede de la fase de ascenso a la Segunda División con Badajoz, Almendralejo, Villanueva de la Serena y Don Benito»

¿Cómo ha afectado el covid al fútbol extremeño?

Eso ha sido lo peor. El virus nos ha trastocado todo. Hay chicos de fútbol base que no están jugando. Económicamente va a repercutir mucho en todas las instituciones y están todas resentidos. Los clubs también tenían antes sus ingresos por las entradas, socios, por los bares, y todo eso se ha ido reduciendo. Les hace falta mucha ayuda, estar pendiente de todo eso porque el año ha sido muy malo.

El fútbol femenino, ¿está justamente tratado por la Federación Extremeña?

Sí, porque además tenemos a Ángeles Aguilera, que es vicepresidenta y que lo trabaja muy bien. Como en todo, se puede mejorar. Además, ella es la responsable de los viajes de las selecciones nacionales femeninas.

¿Y el fútbol sala?

Hemos tratado de mejorar y se ha hecho. Hoy en día hay equipos pendientes del playoff, como el Cáceres Uex, el Jerez, el Navalmoral… Además, trajimos la Copa del Rey a Cáceres y fue un boom y ojalá dentro de poco tengamos un equipo en Primera, eso que añoramos tanto en Extremadura.

Es vicepresidente económico de Luis Rubiales en la Federación Española de Fútbol, lo que significa ser mano derecha prácticamente del presidente. ¿Podrá hacer compatible los dos cargos?

Se pueden llevar los dos cargos perfectamente porque en Madrid hay unos profesionales estupendos. Estamos rodeados de gente muy preparada, que facilita muchísimo el trabajo. Ahora tengo que viajar mucho por Extremadura y teniendo buenos equipos es fácil compaginar las dos cosas.

¿Qué opina usted de la Superliga y la polémica generada?

Tengo bastante claro que hay muchísimos clubs en Europa y todos tienen que hablar. Las estructuras de la UEFA están perfectamente montadas. ¿Se tiene que dialogar? Por supuesto que sí, pero nunca ir de por libre.