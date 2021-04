El Don Benito y Juan García separarán sus caminos para la próxima temporada. Lo anunció este jueves el conjunto rojiblanco, que asegura que tras reunirse su junta directiva, ha comunicado al entrenador que no renovará el contrato que finaliza el próximo 30 de mayo.

Relacionadas El Don Benito no renovará a Juan García para la próxima temporada

"Desde la entidad queremos agradecer su compromiso y profesionalidad, en la que siempre será su casa. Durante cuatro temporadas hemos vivido la etapa más gloriosa en la historia de nuestro club. Desde todos los estamentos del club, le deseamos los mayores éxitos a nivel personal y profesional", subrayó en un comunicado el club calabazón.

Aunque a Juan García le quedan dos partidos para despedirse definitivamente del club y de su afición, el técnico ha querido destacar la buena etapa llevada a cabo en la entidad calabazona. “En el Don Benito he vivido cuatro de los mejores años de mi vida”, ha subrayado en su web. No obstante, tras conocer el anuncio del club dice que hay un “desgarro interior entre lo que fue, lo que queda y la incertidumbre de lo que está por llegar es lo que reina ahora mismo en mí, en mi cuerpo y en mi mente".

Juan García ensalza lo que ha hecho este Don Benito, manteniendo la categoría, cuando equipos de mayor potencial presupuestario están peleando por no descender. “Nadie pensaba que fuera posible jugar para un proyecto deportivo tan modesto como el que teníamos este año frente a otros presupuestos y proyectos de ascenso”.

El entrenador repasa lo vivido en estos cuatro años, desde la llamada de Patri (ahora segundo de Bordalás en el Getafe) para dirigir al Don Benito en Tercera en la 2017-2018, el campeonato de liga en dicha categoría, el ascenso frente a Unionistas. “Recuerdo ese primer día de sentarnos y decir: Ojalá jugásemos los play-off. Y… no solo lo jugamos, no, sino que ascendimos. Logramos aquello que no alcanzamos a soñar. ¡Qué importante es que te dejen trabajar en un proyecto a largo plazo dándole continuidad como en el fútbol inglés!.

Luego se mantuvo la categoría dos temporadas más y llegar a la 2020-2021. “La incertidumbre de una liga en formato sprint partiendo de la penúltima posición de la parrilla de salida. Y se volvieron a cumplir. Y esta vez frente a todo pronóstico. No es que no nos atreviésemos a soñarlo como ya ocurrió con ese ascenso del primer año, no. Es que era vox pópuli que nadie apostaba por nosotros. Este año caen. Suerte si llegan a salir de los puestos de descenso. Eso era lo que se escuchaba en más de un corrillo de profesionales y de aficionados. Que las paredes escuchan y los campos de fútbol también. Pero el Don Benito, jugadores y cuerpo técnico, volvimos a sacar la garra, el ADN que nos ha caracterizado estos cuatro años y desafiando a todos volvimos a lograr números de leyenda: siempre en el medio de la tabla, alguna que otra semana de alegría al rozar el bronce y … ¡objetivo cumplido a seis jornadas del final! Insuperable para todos los que componíamos el equipo. Y que nadie nos quite o enmarañe este logro. No pueden, no tienen permiso. Acabar en el 5º puesto de la Segunda B en esta temporada todo un mérito, un meritazo”.

Según Juan García, en estos cuatro años, “hay otro récord que lo hemos batido entre todos: el de levantar a la afición. Hemos logrado los mayores registros de socios y eso no podría haber sido sin vosotros”, dice a los aficionados.

Al jugar la segunda fase de esta temporada, Juan García admite que ha tenido que vivir “la cara más amarga ante la ceguera de la evidente claridad de los datos. Decía antes que no me gustaría que nadie enturbiase los números de esta temporada, y es que parecía que esto estaba pasando. En más de una ocasión durante la segunda fase de esta temporada hemos tenido que sentarnos todos los que componemos el equipo, jugadores y plantilla, y taparnos los oídos para que no nos afectase ese ruido que había fuera. No voy a reproducir aquí las frases que mis jugadores se han visto obligados a escuchar echando por tierra todo ese esfuerzo. No merece la pena”.

No obstante, y según el técnico, “afortunadamente el grueso de las voces eran de apoyo, de reconocimiento del esfuerzo que veían cada domingo y del trabajo que intuían durante el resto de la semana. De ser conscientes de la realidad del proyecto deportivo que teníamos y con el que teníamos que hacer frente a titanes que luchaban con proyectos de primer nivel. Gracias a todos los que habéis estado arropándonos siempre, afición y directiva”.

Superados esos momentos amargos, Juan García reitera que “con mucho esfuerzo y desafiando todos los contratiempos habidos y por haber, hemos logrado unos números de leyenda en el club, que a nadie se le olvide. El ascenso a liga Pro es complicado. Así que no, no hemos fracasado en esta segunda fase. No. Hemos competido y seguimos haciéndolo al máximo nivel, pero repito que no es ningún fracaso como dicen algunos. Lo que hemos logrado son unos números de leyenda y de nuevo dar la oportunidad a la ciudad para que disfrute de fútbol en una categoría nacional como será la 2ª B”.

Un Juan García que expresa su máximo agradecimiento a todos y cada uno de los jugadores y cuerpo técnico, que habéis hecho posible esta realidad de lograr el objetivo de la permanencia y jugar la segunda fase dándonos pie a soñar con un ascenso que todos sabíamos que era inviable para un proyecto como el que teníamos en el Don Benito”.