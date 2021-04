Llegó de la mano de los que parecían ser los salvadores del Extremadura, Ramón Robert y Zoran Vekic. Ellos se fueron al no congeniar con Manuel Franganillo, pero él se quedo. Jordi Lardín sigue siendo el director deportivo del Extremadura. Y lo será, al menos, hasta el 30 de junio que tiene contrato. ¿Y después? «Pues si hay acuerdo con Manolo me quedaré. Y si no lo hay, pues me iré a otro sitio». Así de claro.

Lardín es un tipo franco, directo, que no se anda con rodeos. De su experiencia aprendió que, en los despachos, los regates valen de poco y es mejor ser directos. Lo importante es que yo firmé un contrato con el Extremadura, no con Robert y Vekic. Cuando se anunció la separación de caminos, cuando pasaron los días, me reuní en frío con Franganillo y nos dijimos las cosas a la cara. Yo le he expresado el deseo de quedarme, pero eso dependerá de lo que acordemos después de la temporada».

El barcelonés deja claro que «no voy a airear nada contra Robert y Vekic. Hay cosas que se dijeron que no han pasado. Lo que les tuve que decir, ya se lo dije a ellos». Esas palabras de Lardín dejan entrever que también se sintió decepcionado con los hipotéticos inversores y que ahora quiere un camino en solitario.

Su integración en Almendralejo ha sido muy rápida. «Me he sentido muy bien. Me plantearon poder trabajar a distancia, pero yo sentía la necesidad de estar cerca del entorno, del vestuario y de la afición». Lardín ha entablado muchas relaciones sociales con gente de la ciudad y cree que sería un reto atractivo poder armar una dirección deportiva con gente de la casa como Juanma Clemente, Javi Pérez «y gente que lo ha pasado mal y se lo merece".

Pero la pregunta del millón es: ¿qué hace un director deportivo de un club sin saber si continuará el año próximo? «Un director deportivo nunca deja de trabajar. Hay que estar informado, actualizado y estar al día de jugadores que puedan acabar contrato o quieran cambiar de aires. Ese es nuestro trabajo, estemos dentro o fuera de un club.

Reconoce Lardín que tiene bien inspeccionado a jugadores que salieron de la cantera del Espanyol y que también domina el mercado extranjero, pero tiene claro que seguir en el Extremadura también dependerá de las negociaciones que mantenga Franganillo con los grupos inversores que puedan llegar». De momento, Lardín ha conectado con Almendralejo. Falta saber si su relación con el Extremadura pasa o no de este verano.