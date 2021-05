Tras una apretada clasificación, Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari) saldrán decimotercero y quinto, respectivamente, en el Gran Premio de Portugal. Por delante, Valtteri Bottas (Mercedes) logró arrebatarle a Lewis Hamilton su pole número 100. El piloto inglés saldrá segundo e irá seguido de la pareja de Red Bull: Max Verstappen y Sergio Pérez.

Alonso declaró en el circuito de Portimao que su coche "era más difícil" de pilotar en la sesión de calificación "que en la FP3 (el tercer y último entrenamiento libre)". "Empeoramos más de un segundo desde hace hora y media hasta aquí", opinó el doble campeón mundial asturiano. "Lo hemos tenido más difícil en la crono que esta mañana", precisó Alonso.

El bicampeón del mundo español espera, no obstante, poder mejorar su posición en carrera este domingo. "Si tenemos el coche al cien por cien, aquí se puede adelantar", explicó Fernando al canal de televisión DAZN en Portimao.

"Si no teníamos amarillas (en referencia a los neumáticos) para la Q2 (la segunda ronda de la calificación) el puesto máximo era el undécimo, así que igual no está mal del todo el decimotercero, teniendo en cuenta de que saldremos con el neumático medio", opinó tras la sesión de calificación Alonso, que viene de sumar su primer punto hace dos domingos en Imola (Italia), donde acabó undécimo el Gran Premio de la Emilia Romaña, pero avanzó un puesto debido a la sanción del finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).

Esperanzador quinto de Sainz

El piloto español Carlos Sainz ha asegurado que ha conseguido "un buen" quinto puesto de salida en el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1, ya que se ha enfrentado a "condiciones difíciles", sobre todo por el viento racheado, y ha reconocido que ha podido mejorar "sensaciones" respecto a otras citas.

"Ha sido una clasificación dura, como siempre aquí en Portimao, con viento muy racheado. La pista se ha vuelto a poner más lenta en la Q3, parecido al año pasado. Aun así, hemos podido ir pasando sesiones, mejorando sensaciones durante el fin de semana y hemos podido hacer un buen quinto en la 'qualy'", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el piloto madrileño explicó su decisión de ahorrar neumático en la Q1 y de pasar posteriormente con el blando. "Hemos estado muy cerca de arriesgarnos pasando con el medio, pero por culpa del tráfico al principio de la Q2 no pude hacer una buena primera vuelta con el medio. Para no arriesgar y pasar a la Q3, hemos decidido poner la blanda. Es la decisión correcta, no había que arriesgar, y menos en las primeras carreras. Eso me ha permitido coger una buena sensación con la blanda y hacer un par de vueltas buenas en la Q3", indicó.

"Cuando he terminado la vuelta y he visto que me quedaba a tres décimas de la Q2, pensé que iba a estar el décimo. Luego se vio que los demás sufrían también, no era yo el único. Aquí, hacer vueltas perfectas no existe, porque siempre hay una curva en la que te da una racha viento y te fastidia. Aun así, hemos podido ir mejorando sensaciones, cambiar el estilo de conducción... Eso me ha permitido hoy, en condiciones difíciles, hacer un buen quinto", concluyó.