El Don Benito afronta este domingo su última salida de la temporada 2020-2021 para enfrentarse al Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino.

El choque es toda una final para el conjunto local, que está obligado a ganar para mantener intactas sus aspiraciones de ascenso tras bajar a la tercera posición de la tabla después de su pinchazo en Mérida la semana pasada.

La novedad en el Don Benito será la baja del cancerbero Sebas Gil, que acusaba el viernes síntomas de apendicitis. Una baja sensible para un equipo que llega fastidiado por los últimos resultados, resalta el lateral derecho Trinidad. Teniendo en cuenta lo surgido esta semana en torno a la no renovación de Juan García, el zaguero subraya que «como profesionales que somos, la semana no ha sido diferente a las demás y el cuadro rojiblanco no ha hecho más que entrenar para competir al máximo para ganar los dos partidos que quedan».

Trinidad ha destacado por supuesto los cuatro años de aprendizaje con Juan García, mejorando con cada temporada y cuyo trabajo en el Vicente Sanz terminará en las próximas semanas tras la no renovación por parte del club.

«Lo que toca ahora es seguir peleando y luchando para demostrar el espíritu rojiblanco y la profesionalidad de un equipo que, como ha demostrado en las últimas jornadas, dará todo por llevar al equipo calabazón y a su afición en volandas hasta el final», señala el lateral.

Será un partido del que estarán pendientes en Villanueva de la Serena, porque si el Don Benito puntúa, sería de gran ayuda para el Villanovense. Si los serones pierden, pero el Rayo Majadahonda no gana al Don Benito, al Villanovense le valdría el empate en la última jornada contra los madrileños; toda una final.

Rayo Majadahonda: Dani Sotres, Manu Sánchez, Julio Rico, Jesús Bernal, Rubén Sánchez, Ayoub, Borja González, Mawi, Raúl Sánchez, Iturraspe y Bastos.

Don Benito: Fran Delma, Trinidad, Álex Herrera, Isma Heredia, Selin, Gonzalo, Artiles, Manu Ramírez, Chinchilla, Dani López y David Agudo.

Árbitro: Fernández Rodríguez (colegio gallego)

Estadio: Cerro del Espino.

Hora: 18.00.