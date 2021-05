Es el Extremadura un equipo que vive de ilusiones y retos. Lo ha sido siempre. Pero si además le permites que pueda jugarse un hipotético ascenso en casa, en su estadio y con su gente, la motivación se dispara. El Extremadura no quiere perderse la fiesta del playoff extremeño, pero para eso tiene que asegurar antes su billete. Caminos hay muchos, pero el más sencillo es ganando este domingo en Madrid al San Sebastián de los Reyes (12.00 horas) en el Municipal de Matapiñoneras. En caso de triunfo, una carambola difícil podría darle ya mismo la clasificación matemática. Tendrían que empatar Talavera y Dux y que el Real Castilla no le ganara al Badajoz en Valdebebas. Pero si el Extremadura no gana, habrá que sacar inevitablemente la calculadora.

Admite Manuel que la competición no permite especular. El técnico azulgrana reconoce que «el único objetivo es que nosotros mantengamos la línea de juego que tenemos y la puesta en escena que nos ha hecho llegar hasta aquí». Hay que ser francos. El Extremadura ha sido mucho mejor que sus cuatro rivales en estos cuatro partidos de segunda fase, pero sólo ganó el choque de la pasada semana ante el Castilla.

Para el partido de esta mañana, el Extremadura mantiene las bajas de Sergio Gil, Sebas Coris y el canterano Tala, que se despide ya del curso con problemas en la rodilla. Precisamente, unas molestias en la rodilla está impidiendo a Víctor Runy entrenar con normalidad, aunque el canterano podría estar, al menos, en el banquillo. También se pretende que Enmanuel pueda echar un cable desde el banquillo, aunque Manuel ya adelantó que es pesimista con forzarle. La mejor noticia es que Nico Hidalgo está en óptimas condiciones y será titular.

Manuel no tocará mucho del once que le está funcionando. Repetirá Jilmar en el lateral izquierdo, mientras que Rubén Mesa, que marcó el domingo pasado, se afianza en la punta de lanza.

El Sanse acude al partido con muchas dudas tras dos sonadas derrotas ante Badajoz (0-4) y Talavera (3-0). Sin embargo, el club madrileño ha querido crear un ambiente mágico de partido regalando entradas. Y es que el Sanse, si gana, será de playoff.

Sanse: Felipe Ramos; Barreda, Diego, Félix, Míquel, Borja, Fer Ruiz, Cidoncha, Carlitos, Dos Santos, Arturo.

Extremadura: Casto; Saúl, Fran Cruz, Dani Pérez, Jilmar, Toribio, Elías, Pastrana, Nico Hidalgo, Kike Márquez, Rubén Mesa.

Árbitro: Gao Aladro (asturiano).

Estadio: Matapiñoneras.

Hora: 12.00.