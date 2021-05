2 - Navalcarnero: Aitor; Calarge, Fratelli, David Gómez, Álex Alonso (Ramón Blázquez, min. 74); Mario, David Rodríguez (Fran Pérez, min. 58), Álvaro Ramón, Dani del Moral (Juanjo, min. 87); Manu Monteagudo, Jesús de Miguel (Guerreiro, min. 87). 0 - Mérida: Petr; Valverde (Cristian, min. 86), Selfa, Erik Ruiz, Barbosa (Javi Zarzo, min. 46); Chirri, Carbó, Rocha (Mario, min. 88), Marc Fraile (Carlos Cintas, min. 73); Jaume Tovar (Gian, min. 73), Dani García. Goles: 1-0: min. 14, Álvaro Ramón. 2-0: min. 32, Jesús de Miguel. Árbitro: García Arriola (vasco). Amarilla a los locales Álex Alonso, Calarge y Manu Monteagudo; y a los visitantes Rocha y Barbosa. Incidencias: Mariano González. Unos 300 espectadores.

Mal encuentro en faceta defensiva el disputado por el Mérida en casa del Navalcarnero (2-0). El conjunto madrileño se adelantó al cuarto de hora al aprovechar un fallo defensivo Álvaro Ramón y empujar sin marcaje el esférico a gol. No logró sobreponerse el conjunto de Miguel Rivero y a la media hora encajaba el definitivo 2-0 cuando en un córner Jesús de Miguel se zafaba de su marca y también sin oposición batía de cabeza al debutante Petr bajo palos. Los propios palos impidieron en un par de ocasiones que los rojiblancos lograsen un marcador más abultado.

Con la temporada ya cumplida, el Mérida disputaba su penúltimo partido de la segunda fase visitando al Navalcarnero, equipo colista de grupo y que ya sucumbió con claridad por 3-0 en el Romano José Fouto.

Optó Miguel Rivera por poner al meta ruso Petr Kudakovskiy, que debutaba con la elástica del Mérida esta temporada, en lugar de Montoya, que lo había jugado todo hasta el momento.

El Mérida saltó al césped con la clara intención de demostrar al renovado director deportivo Asier Garitano que tienen hueco en el proyecto romano del próximo año. A los 7 minutos, buena ocasión para el Mérida por mediación de Marc Fraile que aprovechó el fallo en defensa de David Gómez y en el mano a mano con Aitor González intentó superarle por la izquierda y el meta local adivinó la intención para parar el esférico.

No tardó ni un par de minutos el Mérida en volver a tener otra oportunidad, esta vez en pie de Jaume Tovar que con un disparo desde unos 20 metros hizo que el meta local se luciese con una bonita palomita para enviar el balón a córner. Estaba el conjunto emeritense muy activo, cerca del área local, pero a la primera que llegó el Navalcarnero, primer tanto. Cuarto de hora de partido, balón que no logra despejar la zaga visitante llegando a Álvaro Ramón que con la zurda la coloca a la cepa del poste de Petr y aunque la logra tocar el meta ruso, no impide el tanto local.

El Navalcarnero volvió a golpear a la media hora. Córner peligroso al área y Jesús de Miguel, solo en el segundo palo tras perder la marca de Carbó, remataba a placer de cabeza lejos del alcance de Petr. Dos errores en defensa y 2-0.

Tímida reacción

Los emeritenses intentaron despertar de los dos mazazos locales y Carbó en el 38 intentó recortar distancias pero su disparo se marchaba fuera. Los últimos minutos pasaron rápido y ambos conjuntos se marcharon a vestuarios con el pitido del árbitro, destacando a los jugadores emeritenses hablando entre ellos y mostrando gestos nada conformes con lo realizado en la primera parte.

Para el inicio de la segunda parte, el técnico del conjunto emeritense decidió sentar a Barbosa y poner en su lugar a Javi Zarzo. Sin embargo, arrancó con un disparo al palo de Jesús de Miguel tras fallo de Erik Ruiz que pudo significar la sentencia del envite.

Por fin pareció despertar del letargo el Mérida y gozó de las mejores ocasiones para poder recortar distancias en el marcador. En el 55 falta de Rocha que enviaba por encima del larguero local mientras que Tovar disparaba instantes después siendo interceptado por el meta Aitor.

El Mérida apretaba y al Navalcarnero no le quedaba otra que reaccionar. Por eso, el técnico local decidió sentar al defensa amonestado Álex Alonso y poner en su lugar a Ramón Blázquez. Los emeritenses apretaban y buscaban ese gol que les volviese a meter en el partido pero sus oportunidades se diluían a medida que se acercaban al área de Aitor.

Debut de juveniles

Miguel Rivera quería cosas nuevas en el césped, algo distinto que revolucionase el encuentro y sentó a Fraile y Tovar dando oportunidad a Gian y Carlos Cintas. Nuevo oxígeno extremeño en campo que tuvo en Dani García otra buena ocasión en el 76 pero, como estaba siendo habitual, terminaba fuera. Carlos Cintas se mostraba voluntarioso y peleaba entre líneas y en el 79 disparó fuerte pero alto. Como réplica al disparo de Cinta, Dani del Moral en el 81 estrellaba el esférico en el palo.

El partido agonizaba y las opciones de al menos puntuar del Mérida también. Así que el técnico visitante hizo debutar a los dos juveniles convocados para el partido, por lo que tanto Cristian como Mario tuvieron sus primeros minutos en la categoría. Con el pitido final, cabizbajos se retiraron hacia vestuarios los jugadores romanos, que terminarán la temporada el domingo en casa recibiendo al Atlético Baleares.