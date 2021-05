3 - Real Madrid Castilla: Toni Fuidias; Santos, Carrillo, Pablo Ramón, Retuerta (Rafa Marín, minuto 81); Peter (Kenneth, minuto 91), Arribas, Sintes, Dotor, Hugo Vallejo; Latasa (Hugo Duro, minuto 21). 1 - Badajoz: Saldaña (Kike Royo, minuto 74); Pascual (Dani Fernández, minuto 60), Morgado, Pablo Vázquez, Cedenilla; Sergi Maestre, Miguel Núñez (Jesús Clemente, minuto 53); Alayeto (Concha, minuto 74), Corredera, Adilson; Forgas (Alves, minuto 60). Goles: 1-0: minuto 9, Arribas. 1-1: minuto 24, Forgas. 2-1: minuto 36, Arribas. 3-1: minuto 49, Hugo Duro (pen.). Árbitro: Martínez Montalbán (murciano). Amarilla a los locales Hugo Duro, Retuerta, Toni Fuidias; y a los visitantes Concha, Cedenilla y Miguel Núñez. Incidencias: Estadio Alfredo Di Stéfano. Sin público.

Derrota de un desdibujado Badajoz ante el Real Madrid-Castilla (3-1). Los madridistas tuvieron en Sergio Arribas el gran protagonista con un par de golazos que demostraron la calidad del jugador blanco. Anotó el primero desde el centro del campo al ver a Saldaña adelantado y aunque Forgas empataría mediada la primera parte, volvería a aparecer para lograr el segundo tanto y doblete personal de falta directa. Hugo Duro desde el punto de penalti sentenció el encuentro al inicio de la segunda mitad y deja el grupo con cuatro equipos luchando por la última plaza para la lucha por el ascenso a Segunda División.

El Badajoz se desplazaba a Valdebebas para intentar seguir con su inmaculada trayectoria en esta segunda fase, con pleno de victorias en los cuatro partidos disputados hasta el momento y el noveno seguido sin encajar gol.

El encuentro comenzó intenso, con el Badajoz conteniendo el potente inicio blanco y con balones en largo a Forgas intentaba sorprender a la zaga local. Sin embargo, lo que llegó muy pronto fue el tanto del Castilla. Arribas controlaba un balón en el centro del terreno de juego y tras pisar en campo extremeño, en su semicírculo central ve a Saldaña adelantado y de potente disparo supera por encima al meta almeriense. Auténtico golazo del jugador merengue --que un día antes había jugado con el primer equipo--, que sorprendía a propios y extraños con esa bomba teledirigida.

Pero el líder del Grupo V-C no se amilanó y no tardaría en crear peligro real en el área madridista. En el minuto 14, disparo de Cedenilla dentro del área y gran intervención del meta Toni Fuidias para enviar con muchos apuros el esférico a córner. Estaba el Badajoz encerrando a los locales en su campo y paso a paso gozaba de buenas ocasiones. El meta Toni Fuidias era el gran salvador de su equipo con intervenciones muy meritorias. Sin embargo, en el minuto 24 poco pudo hacer ante el empuje visitante. Internada por la derecha de Corredera, pase al área y remate de Forgas que repelía Toni pero el rechace le volvía a Forgas que esta vez no perdonaba y lograba el empate.

Estaba el partido abierto, con intensidad y cualquiera podría desnivelar el marcador a su favor. En el 30, disparo de Hugo Vallejo desde la frontal al que Saldaña respondió con un buen bloqueo contra el suelo. A balón parado era una de las armas del conjunto local pero Saldaña, muy atento de puños, despejaba todo balón que sobrevolaba el área pequeña. Pero en una de ellas, en vez de lanzarla alta, Arribas disparó por bajo y sorprendió a Saldaña que aunque adivinó el lado, no pudo llegar a despejarlo.

Se escapa el empate

El encuentro estaba loco, muy abierto y con oportunidades claras. Pudo volver a empatar el Badajoz en el 38 cuando una falta botada por Corredera la remataba César Morgado de cabeza estrellando el balón en el palo izquierdo blanco. Con las manos en la cabeza terminaron los jugadores pacenses ante la ocasión fallada. La primera parte terminó con un gol anulado a Forgas por fuera de juego.

No hubo cambios tras el paso por vestuarios. El Badajoz saltó con ese hambre de dar la vuelta a la situación pero lo que se encontró fue otro gol madridista. Hugo Duro se escapaba en velocidad y era derribado por la zaga pacense cuando sobrepasaba la salida de Saldaña. El propio Hugo Duro se responsabilizó del lanzamiento y batía al meta del Badajoz logrando el tercer tanto local.

El Badajoz estaba herido en su orgullo ya que estaba encajando otra vez bastantes goles, sólo igualado esta temporada en la victoria 5-3 con el Villarrobledo. El primer cambio del conjunto pacense sería el sancionado Miguel Núñez por Jesús Clemente. Quedarse con un jugador menos sería ya la puntilla para el equipo extremeño.

En el 54 otra ocasión de Forgas para recortar distancias pero esta vez su remate de cabeza se marchaba alto. A Fer Estévez no le gustaba lo que estaba viendo y decidió rotar el banquillo. Sentó a Pascual y Forgas y puso en su lugar Dani Martínez y Alves. Y para cúmulo de males, encontronazo de Hugo Duro con Saldaña que terminó con ambos jugadores siendo atendidos pero siendo el meta visitante el que tuvo que ser sustituido.

El final de partido bajó de intensidad y el cansancio pasó factura a ambos equipos. Mucha discontinuidad y mucha asistencia médica local para frenar el ritmo que intentaba aplicar el equipo extremeño. Pero ya estaba el partido sentenciado y con el pitido final, el Badajoz encajaba la segunda derrota de la temporada. La próxima jornada será la última de esta segunda fase y será como local en el Nuevo Vivero recibiendo al otro clasificado para la fase final de ascenso a Segunda División como es el San Sebastián de los Reyes. H