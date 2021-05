En mayo del 2019 el Miajadas estaba jugando las eliminatorias para subir a Tercera División. Ahora, dos años después, está metido, por primera vez en su historia, en una fase de ascenso a Segunda B (Segunda RFEF) y eso necesita de un tiempo para asimilarlo. «Creo que aún no nos hemos dado cuenta de lo que hemos conseguido», dice Luis Morales, orgulloso presidente del conjunto tomatero.

Pero, llegados a este punto, no hay límites. «Nosotros vamos a por todas», dice el dirigente, que es directivo desde hace cinco años y presidente desde el pasado mes de junio. No se ponen límites, recuerda, porque para ellos no hay presión. Lograron hace tiempo su objetivo, la permanencia, y todo lo que ha llegado después es un gran premio. «Estamos a tres partidos del ascenso, por qué no pensar a lo grande», dice él, que sabe que no es el momento de hacer número, aunque viva de ellos (es estadístico y da clases particulares de matemáticas), sino simplemente de disfrutar.

Conoce el Miajadas a su rival, el Diocesano, debutante también en una fase de ascenso a Segunda B, pero lo que de momento es una incógnita es cuándo se podrá jugar esa eliminatoria, que será a partido único y en Cáceres.

Se conocen ambos de la primera fase, cuando los colegiales se impusieron 3-0 en Pinilla y acabó en empate (0-0) el encuentro en el Municipal de Miajadas. «Pero el próximo partido en el que nos veamos las caras será diferente, una final donde los dos equipos lo van a dar todo, no importará la dinámica con la que hayamos llegado», dice Morales, claramente ilusionado por lo conseguido.

¿El secreto? El trabajo y la unión de una entidad que el pasado verano confió en un bloque de jugadores que completó con «unos cuantos fichajes». «Y también las magníficas instalaciones [municipales] con las que contamos». Con 250 socios, algunos menos que la pasada temporada por el covid, la implicación de Miajadas con su equipo de fútbol es total. Lo demuestran las más de 120 empresas colaboradoras que contribuyen a la economía del club, «aunque sin volverse locos», apunta el dirigente, seguro de que una de las claves es confiar siempre en la gente de la casa.

Tras una primera vuelta sensacional, 20 puntos en 10 partidos, el Miajadas se atascó en la segunda (8 puntos). «Creo que la salida de Edu Salles a finales de enero [uno de los goleadores de la Tercera extremeña en ese momento] afectó psicológicamente al equipo», indica el presidente. «Pero en la segunda fase los números han sido muy buenos». Ha sumado 11 de los 18 puntos en juego, solo por detrás de la UP Plasencia (13), el otro clasificado para el playoff de ascenso y que jugará la primera eliminatoria ante el Jerez.