El Moralo ha decidido prescindir de Dani Pino, su entrenador durante esta temporada, después de las dos últimas derrotas en la fase de ascenso a Segunda RFEF ante Cacereño y Diocesano que le han dejado fuera de la pelea por subir directamente, reducida a CPC, Montijo y Coria. El club del Campo Arañuelo quiere que el cambio de técnico sea un revulsivo de cara la playoff.

El cuadro moralo ya sabe su hoja de ruta para el ascenso, tras pasar el próximo fin de semana el duelo intrascendente ante el Jerez. Después habrá semifinal en casa ante el ganador del Jerez-UP Plasencia antes que, de superarla, afrontaría en el duelo definitivo por acceder a la Segunda RFEF.

El técnico Miguel Rubio, ‘Miguelete’, aparece como el primer colocado para suplir a Pino, según ha contrastado este diario. El extécnico del Coria, entre otros, es actualmente presidente del Ciudad de Plasencia, donde ha sido también entrenador. Su contratación podría ser oficial en las próximas horas.

Mientras este sorprendente movimiento en el cuarto clasificado se culmina, los clubs están a la expectativa de qué ocurrirá con lo que resta de competición. A la espera de qué decrete la jueza de competición de la Federación Extremeña de Fútbol sobre si hay partidos este fin de semana tras el aplazamiento del Montijo-Cacereño por los tres casos de covid-19 en los visitantes, los ocho clubs han mantenido su primer contacto con la territorial en la tarde de este lunes.

Finalmente, la prolongación de la competición durante al menos tres semanas (todo el Cacereño deberá guardar cuarentena hasta el día 15) ha creado no pocas incógnitas sobre cuándo deberán reanudarse los partidos y en qué condiciones.

No hay una idea clara y, de momento, ese primer contacto, realizado de manera telemática, no ha arrojado solución alguna. El tema de fondo es que la mayoría de los implicados alegan que ello generará unos costes extra que no pueden asumir. En la federación apuntan que esta posibilidad podría ocurrir y que el fin de la temporada es el 30 de junio. H