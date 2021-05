Siete semanas sin competir antes de jugarse un ascenso. La categoría más baja del fútbol senior autonómica, la Segunda División Extremeña, plantea un fin de temporada muy llamativo. La descompensación en el número de equipos que forman sus cuatro grupos provoca que mientras faltan cuatro jornadas en el IV, que concluirá el 30 de mayo, ya han terminado la primera fase en I, II y III. La ordenación por zonas de los inscritos originó los primeros problemas en el inicio, en el que se produjo un gran número de renuncias, incluso con los calendarios hechos.

Luego llegó un parón en el torneo en varias semanas de enero y febrero que prolongó las fechas previstas. La pandemia y sus consecuencias (positivos, confinamientos municipales...) golpearon directamente a la liga más modesta del fútbol extremeño.

«A ver qué hacemos para mantener la ilusión en la plantilla» dice David Blázquez, entrenador del Club Deportivo Navalmoral. Asegura hablar en nombre de otros compañeros que como él piensan que «vamos además a llegar en peores condiciones al playoff de ascenso».

Cinco equipos ascenderán a Primera Extremeña. Los campeones lucharán primero por dos plazas y las otras tres saldrán de las eliminatorias posteriores en las que, además de los mejores de cada grupo participa el campeón de la Copa Presidente. Este playoff se jugará a partido único y en cancha neutral. Es algo que en el CD Navalmoral no entienden: «todas las categorías, incluso en la base, permiten aspirar a jugar algún partido en casa –dice Blázquez-- después de tanto trabajo y esfuerzo no hay recompensa de al menos disfrutar ante nuestros aficionados». Afirma que la competición se reestructuró varias veces: «íbamos a jugar tres vueltas, luego la Copa y finalmente nos encontramos un final de liga en el que nuestro rival, el segundo del grupo IV, compite cada domingo y nosotros paramos un mes y medio hasta que juguemos el 13 de junio, no es justo. Siete años después vamos a volver a jugar por ascender después de ser terceros en nuestra liga y merecemos más respeto».

No les queda otra que entrenar para llegar en las mejores condiciones. Lo asume con resignación, aunque ha protestado oficialmente a la federación.