Está siendo una semana de mucha incertidumbre y larga espera entre aficionados y jugadores del Extremadura. El del próximo domingo a las doce ante el Dux Internacional puede ser el último partido de la temporada. «O quizá no lo sea», advertía el siempre optimista Manuel hace unos días. Lo cierto es que el Extremadura tiene que ganar y que el Real Madrid Castilla no lo haga en Talavera. Desde el entorno azulgrana se está muy pendiente de este último partido, tanto que uno de los capitanes azulgranas ha tenido que alzar la voz para no distraer la atención: «Veo a mucha gente mirando y pensando en el partido del Talavera, pero lo que realmente es importante es nuestro partido ante el Dux. Si nosotros no ganamos al Dux, no hay cuentas que valgan, por lo que deberíamos centrarnos más en el partido y dejar a un lado lo que no podemos controlar», señala Fran Cruz.

El cordobés cree en las opciones del Extremadura. «Tuve una situación similar en el Córdoba y la jugada nos salió bien. Estuvimos esperando un tropiezo y salió. Todo puede pasar», puntualiza. Además, enfatiza sobre el hecho de no especular con los marcadores: «Nosotros tenemos que salir a ganar. Como lo hacemos siempre. Y luego, lo que tenga que ser será».

Es evidente que el zaguero atraviesa el mejor momento de la temporada en lo personal. «Tanto física como mentalmente me estoy encontrando muy bien y quiero estirar lo máximo ese momento».

Aboga por olvidarse de lo ocurrido en San Sebastián de los Reyes, aunque sí aprender de los errores: «Agua pasada no mueve molinos. No fue un buen partido nuestro, pero el domingo tenemos otro. Y lo tenemos que ganar. No hay más».

El Extremadura entrenó este jueves en el Francisco de la Hera para simular el partido del próximo domingo. Kike Márquez ha evolucionado muy bien de sus dolencias musculares y estará fijo el domingo. También Pastrana podría estar. Falta saber si Enmanuel podrá forzar, aunque de momento, los dolores le impiden entrenar con normalidad.