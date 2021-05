Dice el refranero popular que ‘al mal tiempo, buena cara’. Lo suscribe Pablo Platero, máximo goleador esta temporada del Cacereño (9) y, como el resto de jugadores del decano extremeño, confinado en su casa desde el pasado domingo tras detectarse tres positivos de covid-19. «Bien», responde rápidamente al típico ¿qué tal?, «aprovechando que no puedo salir de casa para estudiar más».

Estudiante del último curso del Grado de Educación Primaria, asegura que no le da tiempo a aburrirse entre los entrenamientos y los libros. Alberto Muñoz, preparador físico del CPC, ha proporcionado a todos los jugadores unas pautas de trabajo para que este encierro domiciliario afecte lo menos posible a los jugadores y lleguen en las mejores condiciones a los partidos contra Montijo y Coria.

«Hablamos por el grupo de Whatsapp y creo que todos estamos bien, con muchas ganas de que todo esto pase y de ir a Montijo a jugar y conseguir el ascenso», cuenta. Reconoce también que el domingo se quedo un poco en «shock» cuando le dijeron que no había partido. «Queríamos jugar y conseguir el ascenso ya».

Tendrá que esperar. Con el calendario actual, los jugadores del Cacereño terminan su encierro el día 15 y deberán enfrentarse al Montijo el 17, casi sin tiempo para entrenarse con normalidad. «¿Afectar?, sí, nos puede afectar, los entrenamientos en casa sabemos todos que no son los mismos que en el campo, pero yo confío totalmente en este equipo, estamos trabajando como si no hubiera un mañana». Por este motivo no opina sobre el calendario impuesto por la jueza de competición. «Es el que es, nosotros lo único que tenemos que hacer es adaptarnos, cuidarnos lo mejor posible y entrenar».

Existe la posibilidad de que el Cacereño salga del confinamiento el martes, cuando se deben someter a nuevas pruebas. Por este motivo, el Montijo dice que negocia para jugar el día 16. «Dicen que es por el tema de la afición y, si se puede, me parece bien, el fútbol es de los domingos».

Aunque el Cacereño tiene dos balas para conseguir el ascenso directo, primero ante el Montijo (el 16 o 17)y después contra el Coria (el 20), Platero cree que no hay que confiarse y deben buscarlo cuanto antes. «Hay que ir al Emilio Macarro a ganar, no nos queda otra, ya que empatar o perder es lo mismo». Esa ambición que transmite es la de todo un club que quiere conseguir cuanto antes un premio que persigue desde hace cinco temporadas:la vuelta a la Segunda División B.