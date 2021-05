El Don Benito recibe este domingo (18.00 horas, estadio Vicente Sanz) al Navalcarnero en un partido de trámite, donde el protagonismo es para el adiós al entrenador del conjunto calabazón, Juan García, después de cuatro temporadas al frente de la plantilla dombenitense.

Por eso, este viernes no era un viernes cualquiera. Era la última comparecencia de Juan en una previa al partido del fin de semana. A ello se refería con estas palabras: «Sí, finalizamos el domingo; esperemos que con los tres puntos y a partir del lunes a analizar, a reflexionar y a evaluar todo lo que hemos hecho en esta etapa y poner en pie nuevos proyectos, escuchando las ofertas que llegan y sopesando bien todo».

Un Juan García molesto al ser preguntado por la semana de entrenamientos, porque parece ser que por imperativo de preservar el césped para la fase de ascenso, la plantilla no se ha podido ejercitar en el césped del Vicente Sanz. «Comenzamos la semana mal porque el mismo lunes nos comunicaron que no podíamos pisar el campo porque dicen que no nos jugamos nada este domingo y tuvimos que cambiar toda la planificación cuando desde mi punto de vista nos jugamos mucho. Nos jugamos imagen, nos jugamos prestigio, profesionalidad, socios para la temporada que viene, pero bueno nos hemos adaptado lo mejor posible para trabajar para que se queden los tres puntos aquí y que nos despidamos con un buen sabor de boca ante la afición».

Para el técnico, es importante finalizar con un triunfo la temporada. «No hemos conseguido ninguna victoria en esta segunda fase y queremos despedirnos brindándoles esa victoria a la afición, una victoria como se merece. Esa es nuestra principal motivación, sabiendo que para nosotros es importante demostrar nuestra profesionalidad como lo estamos haciendo cada minuto de cada partido que disputamos».