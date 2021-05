El pasado jueves cumplió 19 años, al día siguiente firmó su primer contrato profesional que le une al Badajoz hasta 2024 y esta semana será convocado por primera vez con el primer equipo ante la baja por lesión del meta almeriense José Saldaña. Además, todo apunta a que también será el meta suplente en el playoff de ascenso que se disputará en Extremadura.

El joven portero pacense Miguel Narváez (Badajoz, 2002) entrena desde hace cuatro meses esperando su oportunidad. Mejora día a día con el preparador de porteros Mario Bazán y con el resto del cuerpo técnico encabezado por el entrenador Fernando Estévez, que tiene plena confianza en él.

“Estoy preparado para esta oportunidad”, asegura Miguel Narváez con gran seguridad, la misma que muestra en la portería. “Llevo entrenando con los compañeros del primer equipo desde Navidad y en el día a día me siento uno más. Obviamente hay cosas que mejorar y por eso seguimos trabajando diariamente”.

Los cuatro meses entrenando con el primer equipo “están siendo muy bonitos y estoy entrenando con el primer equipo como si fuera con el juvenil o el filial. No pensaba que iba a ser así hasta final de temporada porque compatibilizar el fútbol y la universidad es complicado. Estoy muy contento y me siento un privilegiado de poder entrenar todos los días con ellos y más formar parte de la plantilla para el playoff”.

El meta, que estudia primero de Medicina y quizá en el futuro opte por ser traumatólogo, quiso mandar muchísimo ánimo a Saldaña, lesionado en el hombro. “Es un gran portero y una persona increíble de la que he aprendido mucho junto a Kike Royo. Voy a intentar aprovechar esta oportunidad y disfrutarla al máximo. El sábado veremos la convocatoria y si el entrenador cree oportuno contar conmigo para el domingo, allí estaré preparado para lo que sea”.

Tiene unos sentimientos contradictorios, triste por la lesión de su amigo y feliz por la oportunidad. “No es agradable que un compañero se lesione y mucho menos si es con el que más relación he tenido porque me ha ayudado mucho y es una persona excepcional. En el aspecto futbolístico es una oportunidad que no sabes lo que puede pasar y estoy preparado”.

El primer contrato

De la firma de su primer contrato como profesional, afirma que “es un paso muy grande a mi trayectoria como futbolista. Estoy muy contento porque es el club de la ciudad, que he visto desde chiquitito y estoy muy contento. El mejor regalo de cumpleaños de mi vida”.

Para llegar a esta gran situación, Narváez reconoce que “se han sucedido una serie de acontecimientos que me han beneficiado y gracias a eso el club ha querido renovarme. Siento que es una gran oportunidad en mi vida pero hay muchas oportunidades en la vida, supongo que no será la última y seguiré luchando para tener más”.

Narváez alternaba de niño las grandes paradas con los goles. Se formó en los Maristas, llegó al Badajoz en alevines, fichó posteriormente por el Don Bosco y regresó al club blanquinegro en el que está cerca de convertirse en el Trofeo Zamora de la División de Honor de juveniles. Antes de su segunda etapa en el club blanquinegro superó una importante lesión: se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en un verano en Irlanda.

Una apuesta de futuro

El meta es una apuesta de futuro del Badajoz. “Desde hace algún tiempo había gente en el entorno que me ha querido ver como un portero de futuro, no se ha dado el caso hasta esta temporada y de la mejor forma posible”, asegura. La opción de firmar como profesional no se la pensó mucho “porque obviamente no había otra cosa en mi cabeza. Valoro mucho el camino, las dificultades y te paras a pensarlo y estoy consiguiendo cosas que hace cinco o diez años me habría encantado poder decir que las iba a conseguir”.

El entrenador de porteros Mario Bazán le aporta “muchísimas cosas, además del fútbol. Gracias a él he conseguido ver la portería de forma más profunda. Me ha ayudado mucho a mejorar malos hábitos y a enseñarme mucho y se lo agradezco. Es un privilegio poder ser entrenado por Bazán día a día”.

De Kike Royo está aprendiendo “su experiencia y su capacidad de estar en cada momento, lo bien que hace todos los ejercicios” y de Saldaña, destaca “la garra y el esfuerzo diario y querer superarse para saber estar de la mejor forma posible ante las situaciones”.

Fernando Estévez dijo que ante la lesión de Saldaña tienen dos porteros de garantías con Miguel y Kike. “Escuchar eso del entrenador es bonito porque día a día trabajas duro y que el entrenador del primer equipo diga eso es para sentirse afortunado. Ha valorado mi trabajo y me siento como uno más”.