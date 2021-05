No traten de explicarlo. Por muchas vueltas que se le dé al calcetín, el Extremadura siempre acaba en una situación límite. Extraordinaria. Casi imposible. Es un club experto en estos lares. Ahí, entre la fe, la creencia y la confianza, se mueve mejor que nadie. Y por eso no le ha costado mucho esta semana convencer a sus fieles que para disfrutar de ese playoff único en la tierra, el Francisco de la Hera tiene que meter este domingo el primer gol. Pero ahora todo esto es más cuestión de fe, ya que además de ganar hoy al Dux Internacional (12.00 horas), el Extremadura necesita que el Real Madrid Castilla no lo haga en Talavera (12.00 horas). Y es Raúl González y los suyos los que ahora tienen la sarten por el mango.

«Estoy convencido de que vamos a tener nuestras oportunidades. Y que si lo creemos, lo vamos a crear». Manuel Mosquera mueve así a su manada de leones, hambrientos de éxito y doloridos por la derrota en San Sebastián que les ha hecho no depender de ellos mismos. El Talavera también tiene que ganar y ese halo de esperanza es fundamental para mantener con vida los cinco sentidos en esta última batalla.

Durante la semana se está hablando más del aspecto psicológico de ambos partidos que del propio futbolístico, pero Manuel ya ha puesto en alerta a los suyos para indicarle que el Dux Internacional «es un equipo al que le gusta jugar bien en este tipo de campos y es peligroso». No en vano, hablamos de uno de los mejores equipos de Segunda B como visitante por números. Y otro detalle importante que no hay que pasar por alto: el Dux también tiene que ganar para tener sus opciones. De hecho, el Dux tiene las mismas opciones, exactamente iguales, que el Extremadura. Lo único es que el termómetro de la pasión siempre se mide por el que más cerca tenemos y olvidamos la temperatura de los que están alrededor.

Con todo/ Manuel ya ha señalado que no se guardará nada para este partido, quizá a sabiendas de que podría ser el último de la temporada. Kike Márquez y Pastrana forzarán para estar en el once inicial, mientras que también lo hará Enmanuel, que parece que iniciará desde el banquillo.

Sobre cómo afrontar el encuentro sin estar pendiente de lo qué ocurra en Talavera, Manuel es franco: «tenemos que darle la naturalidad que tiene todo esto. Nosotros nos centramos en el partido, pero está claro que si marca el Talavera en cualquier momento pues el propio estadio ya nos avisará. Igual que escucharemos el silencio cuando ocurra al contrario. Jugamos con todos los factores».

El Dux Internacional sueña con dar la machada en Almendralejo y que le sonría la suerte. Sabe que, de los cuatro equipos, quizá es con el que menos se cuenta. Por eso anda agazapado en busca de la sorpresa. Poley es baja para el partido.

Extremadura: Casto; Jilmar, Fran Cruz, Dani Pérez, Saúl González, Elías, Dani Toribio, Pastrana, Nico Hidalgo, Kike Márquez y Rubén Mesa.

Dux Internacional: Yelco; Expósito, Alvar, Moyano, Cortijo, Mancebo, Rabadán, Bonaldo, Adriá, Arribas, Reguera.

Árbitro: Román Román. (CyL)

Estadio: Francisco de la Hera.

Hora: 12.00.