La noticia es contundente y de alcance: el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, pese a perder este domingo en la pista del Real Canoe (73-70), habría obtenido ya la permanencia matemática en la LEB Oro, ocurriese lo que ocurriese en la última jornada de la segunda fase, cuando se enfrente el próximo domingo ante el Basquet Girona en el Multiusos.

La extrema complejidad de las numerosas combinaciones, con siete equipos implicados para evitar dos plazas –las otras dos están ya asignadas a Tizona Burgos y el propio Canoe--, hace que la consideración de que el conjunto de Roberto Blanco está fuera de peligro tenga sus reservas aún. De hecho, carece de la oficialidad que no pueden darle todavía ni el propio Cáceres Patrimonio ni la Federación Española, que no han anunciado nada al respecto. Simplemente porque no están todavía completamente convencidos de ello. De hecho, el equipo se marchó de la cancha de Pez Volador convencido de que todavía le quedaba sufrimiento por delante.

Sí lo han asegurado en Twitter avanzada la tarde, varias horas después del partido de Madrid, aficionados estudiosos en el campo de la estadística baloncestística como Felipe Criado, al que le salen las mismas cuentas que a Manu Corraliza y Antolín Cerdeño.

He repasado mis cálculos y los he contrastado con los de @m_corraliza y @ANTOLIN023:



Si son correctos, el @Caceres_Basket ya estaría SALVADO MATEMÁTICAMENTE. — Felipe Criado (@felipecriado) 9 de mayo de 2021

Sostiene que de las 64 combinaciones posibles con la derrota verdinegra ante el Girona más los resultados de la última jornada y de los dos encuentros aplazados (Lleida-Ourense y Ourense-Murcia) no hay ninguna que sitúe al Cáceres entre los cuatro últimos del grupo. De todos los múltiples empates a 9 victorias, las que tiene actualmente, siempre saldría airoso gracias a que frente a Melilla, Lleida y Ourense tiene el ‘basket average’ particular ganado. Sí lo tiene en contra con Huesca y Murcia.