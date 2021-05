Fin de temporada para el Extremadura al que no le valió de nada su última victoria ante el Dux Internacional. Dependía de que el Real Madrid Castilla no ganara en Talavera, pero el filial blanco tumbó a los manchegos por 2-4 y dejó con la miel en los labios a los de Almendralejo, que por momentos se vieron en el bombo del sorteo de este lunes cuando el Talavera se puso por delante en el marcador en la segunda parte.

Se queda sin billete de playoff un Extremadura que tendrá que ver la fase final por el ascenso desde la televisión y con los equipos jugándose todo en su estadio, el Francisco de la Hera. Es quizá esto último lo que más duele en el club, el hecho de haber podido jugarse un ascenso en casa, pero el trágico partido de hace una semana en San Sebastián de los Reyes ha pesado como una losa en las aspiraciones azulgranas.

Fue una mañana de fútbol repleta de emociones y donde esa fe que siempre acompaña al Extremadura se mantuvo intacta hasta los minutos finales. El Castilla se fue al descanso con ventaja mientras Extremadura y Dux empataban. En diez minutos, el Talavera remontó su partido y coincidió con el gol del Extremadura. Enloqueció el Francisco de la Hera durante cinco minutos, pero las noticias desde el Prado se volvieron trágicas al ver cómo caían a cuentagotas los goles de la remontada del Real Madrid Castilla para hacer estéril el triunfo del Extremadura.

Mostró una buena imagen el cuadro de Manuel Mosquera en su despedida de temporada. No especuló con el partido y, desde el minuto uno, fue a por el Dux Internacional con presión alta y múltiples oportunidades.

La primera la tuvo Saúl González, después de una bonita jugada triangulada por Kike Márquez y Nico Hidalgo. El chut de Saúl se fue por encima del larguero. Seguidamente, la tuvo Rubén Mesa, con un disparo a la media vuelta que se marchó alto. Y poco después, en una jugada calcada, también a la media vuelta disparó Rubén al travesaño. No ha sido un buen año en acierto de cara al gol para el delantero pacense.

El Dux Internacional, con buen manejo del balón en la zona ancha, careció de profundidad en la primera parte y apenas generó ocasiones de peligro sobre el marco de Casto. Tan sólo reseñar un disparo de Mancebo desde fuera del área que se marchó alto.

Salió enchufado el Extremadura en la segunda parte, aunque antes del gol, asustó el Dux Internacional con un disparo de Barral ajustado al palo que provocó un susto tremendo en el respetable. El gol azulgrana llegó de inmediato. Gran balón de Kike Márquez a la carrera de Pastrana, gran pase atrás del jugador alcarreño y remate de primeras de Elías Pérez a la cazuela. Gran gol y esperanza para soñar.

Por momentos, el Extremadura creaba su propio milagro, pero se olvidó que el mango de la sartén lo tenía el Castilla, que en doce minutos le dio la vuelta a la tortilla en su partido. Ahí quedaron fulminadas las opciones de un Extremadura que se queda a las puertas de su playoff. Ahora, meses para preparar un nuevo año en Primera RFEF. Pero sobre todo, para ordenar todo el club.

Manuel Mosquera: «Me quiero quedar, pero tenemos que hablar todo»

Siempre creyó en ese milagro, por eso su cara de desolación tras el partido, aunque orgulloso por sus jugadores. Manuel Mosquera trató de ensalzar en sala de prensa el trabajo de sus futbolistas durante todo el año y recordó que el objetivo que se impuso el club cuando él llegó de segundas, que era clasificarse para la Primera RFEF, ya estaba cumplido. «No podemos olvidarnos ahora de que vamos a jugar una liga preciosa el año que viene. Nada empaña que el objetivo lo teníamos cumplido».

Manuel no quiso ahondar sobre su futuro más inmediato, pero era inevitable preguntarle ahora que termina contrato con el Extremadura. «No tengo contrato y tenemos que hablar muchas cosas. El club debe asentarse y estabilizarse todavía porque no estamos en una situación perfecta. El presidente ha hablado conmigo y quiere que me quede. Me dijo que tras la temporada hablaríamos de todo. Yo también me quiero quedar. Y Lardín también me dijo que quería que me quedara. Pero tenemos que hablarlo todo».

Sobre las calificaciones finales de temporada, dijo que pondría «un diez rotundo a mis jugadores. Han conseguido el objetivo habiendo solventado situaciones extradeportivas muy difíciles. Hemos sido muy resilientes en todo momento y hemos superado situaciones que parecían increíbles. Yo les he dado la enhorabuena uno por uno de manera personal», dijo un entrenador que volvió a indicar que se siente orgulloso de entrenar al Extremadura.