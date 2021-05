Uno tiene bastantes opciones (Manuel Mosquera en el Extremadura), otro es oficial que no sigue (Juan García en el Don Benito) y los otros dos, Javier Álvarez de los Mozos (Villanovense) y Miguel Rivera (Mérida) no continuarán. Los cuatro equipos extremeños que no siguen en competición en Segunda B ya trabajan en la próxima temporada. Y todo se sustenta en los entrenadores. Hay sus matices.

Manuel, condicionado

A nadie se le escapa que el Extremadura no hubiera podido vivir en un mar de tranquilidad en los últimos meses si no hubiera sido por la pacificadora figura de Manuel Mosquera. El técnico azulgrana no sólo ha tenido que lidiar con un cese prematura y un retorno casi forzado por las circunstancias, sino que además durante los últimos meses ha estado sujetando el barco de un vestuario que se chocaba entre la ilusión de cumplir los objetivos y la desazón de no ver cobrados sus salarios. Pero la temporada ya ha acabado y es momento de tomar decisiones, informa Rodrigo Morán.

¿Continuará Manuel Mosquera? A fecha de este mayo, todo apunta a que sí, pero en el Extremadura cambia el viento de dirección casi por horas. Manuel quiere quedarse. El gallego es feliz en Almendralejo, una ciudad que conoce, le agrada y le quiere. También es feliz su familia, y sus hijos. Sus ayudantes, Pedro José y Pepe Tirado, son además de compañeros sus amigos. Y su capacidad para representar a la ciudad en los momentos más complicados le han valido para tener el beneplácito de la grada.

El problema es el futuro del club, que todavía está en el alambre. El presidente, Manuel Franganillo, ha trasladado a Manuel que quiere contar con él de cara al próximo proyecto. Pero, ¿y qué es de ese nuevo proyecto? La viabilidad del club depende de encontrar músculo financiero a corto plazo. En pleno concurso de acreedores, con una deuda que se tratará de pagar a medio largo plazo, el Extremadura necesita liquidez para poder resolver los salarios de los futbolistas actuales y de sus trabajadores. Franganillo, de momento, no ha movido ficha. Las peñas están preocupadas al escuchar cantos de sirena de la poca viabilidad del club en Primera RFEF, pero fuentes consultadas por este periódico apuntan a que hay un acuerdo casi inminente con un grupo de empresarios para que entren definitivamente en club.

De todo lo que salga de esas negociaciones, saldrán las líneas del proyecto azulgrana y, de ahí, debe salir una oferta de renovación para Manuel Mosquera, siempre y cuando ese nuevo grupo inversor quisiera contar con sus servicios y no viniera con su equipo deportivo. En fechas atrás, Franganillo ya confesó en varias entrevistas que el proyecto deportivo lo seguiría liderando su equipo de trabajo.

En las últimas horas, presidente, entrenador y jugadores están teniendo unas últimas reuniones antes de dar carpetazo a la temporada. El tema central es el económico y cómo se van a resolver las mensualidades pendientes, habida cuenta además de que muchos jugadores tienen contrato y deben volver la próxima temporada. Hay un grupo de jugadores en el vestuario que tienen decidido denunciar ante AFE si no hay pagos de inmediato, al considerar que ya han esperado el tiempo suficiente.

El Extremadura espera algunos ingresos pendientes como es el caso abierto del juicio por el traspaso de Enric Gallego, donde el Huesca debería abonar medio millón de euros más al Extremadura en concepto de cláusulas por traspaso. Con ese dinero, se podría solventar esta temporada, pero faltaría por organizar la nueva aventura en Primera RFEF.

De los Mozos, etapa final

El técnico burgalés, cuyo trabajo ha sido muy apreciado, arrojaba al término del partido contra el Majadahonda algunas pistas sobre su futuro lejos de Villanueva de la Serena la próxima temporada. «He sido muy feliz estos 15 meses aquí en Villanueva, encima en un año muy complicado para todos debido a la pandemia. Hemos llegado hasta aquí. Me siento bien con la perspectiva del tiempo. Hoy no toca hablar de futuro y mañana ya hablaremos más tranquilamente», informa Raúl Haba.

Este lunes, ni el club ni el técnico han dicho nada oficialmente, pero es más que probable que en los próximos días los caminos de Javier Álvarez de los Mozos y el Villanovense se separen.

Un Javier Álvarez de los Mozos que cogió al equipo en Tercera en enero de 2020, antes de la pandemia, y que rápidamente imprimió carácter a la plantilla, algo que desde el Villanovense han llegado a definir como «la recuperación del ADN serón». Y es que, pese a no rematar con el ascenso a la Primera División de la Real Federación Española de Fútbol, De los Mozos está bien considerado en la entidad serona. Ambas partes pueden haber considerado que lo mejor ahora es separar los camnos Son días también de transición en un Villanovense que iniciaría una nueva etapa.

Rivera, no del Mérida

Mientras tanto, el Mérida dio el primer paso renovando al director deportivo, Ander Garitano, que dijo que habría que esperar «una semana» para anunciar al técnico y a los futbolistas que se pretende renovar, en un número entre 10 o 12.

En cuanto al entrenador, no continuará Miguel Rivera, aunque la noticia no es oficial, informa Nono Saavedra. Los resultados han podido con su trayectoria, inferior en números a la de Dani Mori en una temporada condicionada por las lesiones, que han podido ser capitales.

Don Benito, en búsqueda

El Club Deportivo Don Benito no tiene prisa por el momento en la contratación de un nuevo entrenador que pilote la nave rojiblanca la próxima temporada tras la marcha de Juan García, informa Raúl Haba.

Para la entidad calabazona, esta semana va a ser de transición, de descanso, entre el final de la campaña 2020-2021 y la planificación de la nueva temporada. Días de cierre de ejercicio económico y de liquidación a la plantilla, pues, aunque existe de plazo hasta el 30 de junio para estar al día de pago con los jugadores, el Deportivo se marca como objetivo quedar ese capítulo cerrado cuanto antes, según señalan fuentes del club.

Son días también para saber las ayudas con las que puede contar el club para la próxima temporada y, en función del respaldo institucional y del posterior apoyo de los socios, ir planificando esa nueva campaña en la Segunda División de la Real Federación Española de Fútbol.

Todo pasa en los próximos días por cuadrar las cuentas y el siguiente paso será la contratación de un nuevo entrenador. Prisa parece que no hay porque fuentes del club hablan del ofrecimiento que ha habido por parte de varios técnicos que se ven atraídos por la fama que tiene el Don Benito de ‘buen pagador’ en la jerga del ámbito futbolístico extremeño. Lo mismo ocurre con parte de la plantilla, aunque el Don Benito no va a tomar ninguna decisión en cuanto a renovaciones hasta que se fiche al nuevo técnico.

Dos nombres han sonado en los últimos días como sucesores de Juan García: Julio Cobos y Lolo Escobar. El Don Benito no ha hablado oficialmente con ninguno de los dos porque ambos se están jugando fases de ascenso y permanencia con sus respectivos equipos. Es indudable que Cobos (actualmente intentando subir al Cacereño a Segunda RFEF) tiene buen cartel en Don Benito, donde reside. De Lolo Escobar hay más desconocimiento. Aunque es natural de Don Benito, ha desarrollado su trayectoria profesional fuera de Extremadura, especialmente en Madrid. En unas declaraciones en la prensa salmantina pareció dejarse querer.