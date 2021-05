Manuel Franganillo es infinito. Un presidente sin final. Después de romper las negociaciones con Vekic y Ramón Robert y verse de nuevo contra las cuerdas en un momento extremadamente delicado para el club, otra vez está a punto de obrar otro milagro en forma de inyección económica a través de un nuevo grupo inversor. El presidente azulgrana confesó en una entrevista en la Tertulia de Radiogolex que hay “negociaciones muy avanzadas” para que entre un nuevo músculo financiero en la entidad azulgrana y aporte capital suficiente para “volver a confeccionar un gran proyecto” y aspirar al retorno a Segunda División.

“Tenemos avanzadas las negociaciones y creo que pueden hacer que el club sea más grande. Y no voy de farol. No tengo ya necesidad de eso”, aclaró Franganillo. El máximo mandatario azulgrana lleva semanas de intenso trabajo para cristalizar una operación en la que él también se quedaría dentro del club, aunque faltaría por definir su paquete accionarial. La intención es que siga siendo el presidente, figura representativa y hombre que ama al proyecto para darle esa conectividad con su gente y su tierra.

“Mi único objetivo en el Extremadura ha sido hacer que la gente disfrute. Sólo he tenido esa pretensión, nada más. Los que me conocen lo sabe perfectamente y durante los últimos meses he tenido que soportar algunos comentarios y críticas que han sido hirientes para mi familia. Eso no puedo consentirlo. Le pido a la gente que tenga confianza en Franganillo, que vamos a realizar un proyecto importante. Si yo me he quedado aquí es para solventar los problemas que yo mismo he creado. Y os puedo asegurar que soy el más interesado de todos porque está en juego también mi patrimonio”, confesó a corazón abierto.

Para el presidente azulgrana es una gran noticia que el Extremadura siga siendo uno de los clubes más representativos de la región en la Primera RFEF y “creo que vamos a jugar una liga muy bonita, que va a ser espectacular y que está a la altura de lo que merecemos”.

También confesó que una de las grandes armas que utiliza en sus negociaciones con grupos inversores es la afición. “Tenemos una infraestructura preciosa, pero sobre todo una mejor que es la mejor. Y eso es lo primero que vendo. Mi afición, mi gente, Extremadura”, dijo.

Sobre la continuidad de Manuel Mosquera, apuntó que “Manuel va a seguir sí o sí, siempre que él quiera”, mientras que espera dar solución a los impagos a corto plazo, motivo por el que se reunió este martes con los jugadores.

Franganillo también habló de los contactos que ha tenido con Gerard Piqué y las opciones de que pudiera venir al Extremadura. “Tengo muy buena relación con él. Nos llevamos muy bien y tiene las puertas abiertas de este club porque se ha portado muy bien con nosotros”, puntualizó.