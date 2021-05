Se ha convertido en un nuevo subgénero del deporte, inaugurado esta temporada, cómo administran los equipos regresar a la actividad después de una cuarentena que puede ir de los 10 a los 14 días. Este miércoles le tocó a los futbolistas del Cacereño. Tres de ellos dieron positivo por covid-19 el 1 de mayo y han estado fuera de circulación hasta que primero se han deshecho del virus, apenas a cinco días de afrontar el momento cumbre de la temporada, luchando por el ascenso directo.

Su partido ante el Montijo será finalmente el lunes (21.00 horas), visto el desacuerdo de ambos clubs en el intento de los verdes de trasladarlo al domingo. El lado positivo para el CPC es que tiene un poco más de tiempo para coger ritmo tras su confinamiento obligado; el malo, que apenas tres días después afrontará otra hipotética ‘final’, esta en el Príncipe Felipe frente al Coria.

A las 10.30 horas, en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado, empezó el entrenamiento a las órdenes de Julio Cobos, aunque con evidente protagonismo de Alberto Muñoz, el preparador físico que ha sido la ‘sombra virtual’ de los futbolistas durante los últimos días. Por lo que afirman --y la cuenta que les tiene--, le han hecho bastante caso.

«Por mucho que se entrene en casa y se intente, competir en el terreno de juego es competir. Se ha hecho un poco duro. Todos hemos notado un poco esa fatiga de haber estado encerrados diez días, pero ahora tenemos tiempo de sobra para ponernos a tope», reconocía abiertamente una de las piezas claves del equipo, el extremo Alex Caramelo. Afrontar el encierro en un momento así «no es que sea muy bonito», añadió, para a continuación matizar que hay cosas más importantes que el fútbol. «Es un problema mundial y ya está. No queda otra», señaló. Pasado el trago, el pensamiento del vestuario es claro: «ganar al Montijo y conseguir el objetivo del club».

En la misma línea estaba su compañero Gustavo Berraco, que definió esta primera sesión como un intento de «coger sensaciones después de tantos días en casa». «Ha sido una toma de contacto con el balón», señalaba con cierto alivio. Aprovechó para elogiar la minuciosidad del trabajo que les ha encargado el ‘prepa’ Muñoz. ¿Aburrimiento? «Lo hemos llevado bien con un poco de Netflix [la popular plataforma de televisión de pago especializada en series] y de leer», respondía.

Mientras, Javito también definió el reencuentro como «bastante bueno», asumiendo las ganas que había de pisar de nuevo el césped. «Se nota que, por mucho que entrenes en casa, diez días sin contacto con el balón se nota. Hemos sido responsables y podemos llegar bien físicamente al partido», declaró. Para el mediocentro, «durante toda la temporada hemos tenido suerte y ahora no, y nos ha tocado antes de los dos partidos más importantes del año».

Fiesta paralela en el estadio Príncipe Felipe el lunes

Como se cree que no serán muchos los aficionados del Cacereño que puedan desplazarse un lunes laborable a Montijo, el club verde ha recuperado la idea de organizar una fiesta en el estadio para seguir el choque en una pantalla gigante. Las puertas del Príncipe Felipe estarán abiertas desde las 19.00 horasy se podrá consumir en el recinto desde montaítos y crepes hasta cerveza y copas, con ofertas especiales dependiendo del horario. Se pretendió hacer lo mismo el 2 de mayo, cuando en principio iba a jugarse el choque, pero apenas acudió público por el aplazamiento y kilos de comida tuvieron que ser donados para que no se echase a perder. Esta vez se espera que no tenga que ser así y que, en el caso de haber victoria en el Emilio Macarro, se pueda festejar incluso el ascenso a distancia.